Itt bányásszák a jövő szuperpénzét

10. Bitminter

9. BW Mining

8. Bitfury

7. BTCC

6. Genesis Mining

5. Giga Watt

4. ViaBTC

3. Slush

2. F2pool

1. Bitmain

A Bitminter 2011 óta létezik, egykor a világ legnagyobb kriptobányász pooljaként üzemelt, ma már viszont a világ teljes bányászerejének alig 1%-a van a kezükben.A BW Mining a kínai LK Group bitcoinbányász eszközöket gyártó cég és a CHBTC.com kriptotőzsde közös bányája, 2014 augusztusában alapították. 1%-os díjért cserébe bárki csatlakozhat a poolhoz.A Bitfury egy amerikai kriptopénzekkel foglalkozó vállalat, bányászszoftvert és hardvert is gyártanak, valamint kriptobányákat is üzemeltetnek - ezek viszont zártkörűek és külsősök nem csatlakozhatnak.A BTCC egy hongkongi kriptotőzsde és bitcoinbánya, 2011 óta üzemel. Ez volt az első kriptotőzsde, amely megnyitotta kapuit Kínában, egy ideig a világ második legnagyobb forgalmát bonyolította le. Mining pooljához 2-3%-os díjért cserébe lehet csatlakozni.A Genesis Mining a balkánon indult, ma már viszont Kanadában és Izlandon üzemel - büszkén hirdeti a vállalat, hogy Izland legnagyobb energiafelhasználója. A bitcoinfarm pontos helye egyébként ismeretlen. A Generis Mining rejtélybe burkolózó felhőbányász modelljét egyébként számos csaló bitcoinfarm is lemásolta, például az Invia World vagy a csalásgyanús Bitclub Network.A Giga Watt egy washingtoni központú bányászcég, Észak-Amerika egyik legnagyobbja. A bányászcég vezérigazgatója, Dave Carlson 2010-ben vágott bele a kriptobányászatba. ICO-val is próbálkoztak, az amerikai tőzsdefelügyelet, az SEC viszont egy hatósági perrel jutalmazta ambícióikat.A ViaBTC egy nagyon fiatal kriptobánya, amely kifejezetten a kínai piacot célozza meg, többek közt Bitcoint, Litecoint és Bitcoin Casht is bányásznak.A Slush Pool a világ egyik legöregebb és legnépszerűbb bányászpoolja, sőt, ez volt az első olyan kriptobánya, melyet a nagyközönségnek is megnyitottak. A Slush központja Csehországban üzemel, ha valaki be akar szállni, 2%-os díjért cserébe teheti meg.A Discus Fish néven is ismert F2pool 2013 óta üzemel, több szerverparkot is üzemeltetnek Kínában. Bár a világ hash ratejének körülbelül 25%-át kontrollálják, az interfészük a mai napig is csak mandarinul érhető el, így nem kínai befektetők nehezen tudnak csatlakozni.A világ legnagyobb kritpobányász cége, a Bitmain több mining poolt is üzemeltet, például a BTC.comot és az Antpoolt is. A világ összes kibányászott blokkjának számottevő részét itt termelik. A Bitmain ezen kívül foglalkozik bányászgépek és szoftverek előállításával is. A cég állítólag rendkívül profitábilisan is működik: tavaly mintegy 3-4 milliárd dolláros nyereséget csináltak. Piaci dominanciája miatt viszont rengetegen kritizálják a Bitmaint, mivel a bányászóriás sokak szerint sérti a decentralizáció elvét, melyre a kriptodevizák épülnek.Források: Coin Telegraph