Itt fejlesztik az OTP soron következő nagy dobásait

Az OTP Innovációs fiókjában azokat a már meglévő fejlesztéseket és a soron következőket is bemutatják az ügyfeleknek a, amelyeket később visszajelzéseik alapján módosítanak vagy - pozitív fogadtatás esetén - akár a teljes fiókhálózatra kiterjesztenek. Az új fiókban alkalmazott technológiákat, berendezési tárgyakat, nyitott, ergonomikus tereket a bank innovációs laboratóriumában, az OTP LAB-ben tervezték meg.Nem csak a külsőségeket, a "front endet" újítják meg, hanem az ügyintézési folyamatok újragondolását is itt ültetik át a gyakorlatba először. Például egy gyors tranzakciót állópultos villámkiszolgálással oldanak meg, míg egy jelzáloghitel ügyintézésének menetét valamelyik hangszigetelt tanácsadói kapszulában vagy kényelmes tárgyalóban beszélik át az ügyfelekkel, tabletek és egyéb mobil eszközök használatával.A fiók törekszik a papírmentes működésre, például a sorszámot tableten is "húzhatjuk", a szerződéseket, banki dokumentumokat kinyomtatás mellőzésével digitálisan is aláírhatjuk és megkaphatjuk illetve tárolhatjuk is internetbanki fiókunkban.. Emellett a fiók készpénzmentes is abban az értelemben, hogy a készpénz be- és kifizetéseket pénztár helyett egy erre alkalmas automatán lehet önállóan végrehajtani. Megnéztük, hogy is néz ki mindez a gyakorlatban: