Jegybanki kriptopénzekre lenne szükség a bankok szerint

A tanulmányban, melynek elkészítése 2017 szeptembere és júliusa között történt meg, többek közt 21 jegybank is részt vett. Bár a szabályozott kriptodevizák kialakításának szükségességében többnyire egyetértettek, a pénzügyi intézmények 76%-a valamilyen bizonytalanságot érez a megosztott főkönyvi technológiákkal kapcsolatosan. A pénzügyi intézmények 38%-a jelenleg is kutatja a jegybankok által kibocsájtott kriptodevizák felhasználási és kialakítási lehetőségeit.Pár napja a brit HSBC vezére, Craig Ramsey azt nyilatkozta a témáról, hogy a jegybanki kriptopénzek és minden blockchain-rendszer jelentős kihívást jelent a most működő elszámolási rendszereknek, míg a Bank of Japan elnökhelyettese, Masayoshi Amamiya szerint a blockchain nem jelent jelentős áttörést a már működő monetáris rendszerekhez képest.