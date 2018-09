Jöhet az első szabályozott kriptobank

A SEBA Crypto AG nevű startup egyike azoknak, amely az első szabályozott kriptobank címére pályázik. A SEBA a svájci pénzügyi felügyelethez adta be banki és értékpapírkereskedési licenckérelmét, reményeik szerint jövő nyár közepére szerezhetik meg az engedélyt.A SEBA ugyanolyan ügyfélátvilágítási rendszert működtetne, mint a hagyományos bankok, illetve olyan technológiákat használna, amelyek segítenek az ügyfelek digitális eszközeit nyomon követni, és megállapítani, ha azok például lopottak vagy bűncselekményekhez kapcsolhatók.A SEBA alapítói a UBS középvezetői voltak, a befektetési kriptobankban a UBS-hez hasonló vagyonkezelési, befektetési szolgáltatásokat nyújtanak, csak éppen kirptodevizák is lehetnek a befektetési eszközök. Emellett olyan kriptopénzes startupoknak és cégeknek is vezetnek majd számlát, amelyeknek a hagyományos pénzintézetek a pénzmosásellenes szigorú szabályozás miatt nem mernek számlát nyitni.