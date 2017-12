Jön a világ első részvénytőzsdéje, amely a Bitcoin technológiájával működik

Zöld utat kapott az ausztrál tőzsdén a Digital Asset Holdings: két éves tesztidőszak után az ausztrál tőzsde(ASX) elszámolási és kiegyenlítési (CHESS) rendszerét blockchain alapúra cserélik. Az új rendszer működéséről jövő év március végéig mondhat véleményt a piac, a végső implementációs fázist ez alapján indítják majd el.Ezzel egy időben azt is bejelentették, hogy a rendszert szállító Digital Asset Holdingsban további részesedést vásárol az ASX, korábban, még tavaly januárban 14,9 millió ausztrál dollárral szálltak be a cégbe. A mostani forrásbevonással együtt már 115 millió amerikai dollárnyi tőkét vont be a bockchain technológiával foglalkozó startup.A Digital asset Holdings az az amerikai startup, melyet Blythe Masters, ex-jp morganes felsővezető alapított és irányít, és amely a Blummer Tamás által alapított magyar Bits of Proofot is felvásárolta.Az ASX egy 23 éves rendszert üzemeltet, és ugyan egyelőre még vezető pozícióban van az kereskedési elszámolásban, a jogszabályok lazítása miatt új szereplők is versenybe kerültek a bizniszéért.