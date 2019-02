Jön az új pénzügyi rendszer Magyarországon: itt vannak a friss részletek

Az azonnali fizetési rendszrrel és az erre épülő szolgáltatásokról kiemelt helyen lesz szó május 28-ai Financial IT and disruptive Technologis konferenciánkon. Regisztráció egyelőre early bird áron itt! ÁTTEKINTÉS

országkódot tartalmazó mobiltelefonszám,

e-mail cím,

a NAV által megállapított adóazonosító jel

vagy adószám.

Az Azonnali fizetési rendszer július 1-én kezdi meg működését, ebben már nem csak hosszú számlaszámokra, hanem sokkal könnyebben megjegyezhető, ismert azonosítókra is lehet majd utalást indítani. A számlákhoz emiatt az ügyfélnek a számlavezető bankjánál hozzá kell rendelnie úgynevezett másodlagos azonosítókat, melyek lehetnek:Az első kettőt már eddig is tudtuk, utóbbinál felmerült korábban a személyi igazolvány szám is, de ezek szerint az induláskor az adószám vagy adóazonosító jel lesz még választható másodlagos azonosító. Úgy tudjuk, ennek nem kifejezetten a lakossági fizetéseknél lesz jelentősége, hanem az állami és vállalati átutalásoknál lehet hasznos azonosító.Egy számlához több másodlagos azonosítót is hozzárendelhetünk majd, de egy adott másodlagos azonosító értelemszerűen csak egy számlához lehet hozzákapcsolva. Az új azonosítók rögzítése után legfeljebb egy órán belül továbbítania kell a bankoknak az központi adatbázist kezelő szervezethez (GIRO) az adatokat, és ha törlést kérvényez egy ügyfél, akkor egy órán belül el kell küldeniük a törlési kérelmet.A bankoknak évente egyszer egyeztetniük kell az ügyféllel az adatokat, hogy még mindig érvényes-e az azonosító. Erről 30 nappal az adategyeztetés előtt tájékoztatják az ügyfelet, és ha nem válaszol, akkor a bank a határidő lejártát követő naponKérdés, hogy ez azt jelenti-e, minden évben el kell-e majd mennünk egy fiókba, hogy az adatokat egyeztessük a bankkal, de esélyes, hogy ezt majd netbankon, mobilbankon keresztül is intézhetjük, (ahogy ez az ingyenes pénzfelvételről szóló nyilatkozatnál is működik például).

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei: Minden bank csatlakozik a rendszerhez, mely 2019. július 1-jén kezdi meg működését,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak,

a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok. A több, egyedi utalást tartalmazó kötegek feldolgozási módjáról a bankok üzletszabályzataikban és az ügyfeleikkel kötött szerződéseikben szabadon rendelkezhetnek.

Az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.

A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (pl. közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

