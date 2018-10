Jönnek az önjavító, havidjas szerverek

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

hibrid IT (adatközponti, adattárolási megoldások szállítása, üzemeltetés támogatása)

edge/peremhálózat (az adatközpont és a user interfész közötti kommunikációs réteg) - Hogyan lehet az adatokat itt összegyűjteni, analizálni, az adatokat helyben felhasználni (pl. autós szerverek). A HPE a követező 4 évben 4 milliárd dollárt fektet az edge portfólió fejlesztésére.

tanácsadási tevékenység.

Ma már a nagyvállalatok nem adattárolókat, szervereket akarnak venni, hanem üzleti igényekkel mennek a szállítókhoz, akiktől megoldást várnak. Az ügyfélnek alapvetően nem célja, hogy IT-infrastruktúrát üzemeltessen, hanem hogy az IT minél költséghatékonyabban és biztonságosabban szolgálja ki a bizniszt.Ebben segítenek a mesterséges intelligenciával üzemeltetett (Zero Touch Provisioning) szerverek, amelyeken a hibajelenségek 85 százalékát már automatikusan előre javítják, kiküszöbölik. A szervereket a bennük lévő szenzorok adatai alapján autonóm módon üzemeltetik, minél kevesebb emberi beavatkozással.A termékfejlesztések jelentős része ma már alkalmazásfejlesztés, ennek hoztak létre egy keretrendszert a HPE-nél. Ezt több fejlesztési platformra alkalmazhatják a vállalatok, akár blockchain fejlesztésre is alkalmas a keretrendszer. Függetlenül attól, hogy a vállalat saját vagy külső fejlesztőkkel dolgozik, a fejlesztési idő nagyon lerövidül. A termékek hamarabb piacra kerülhetnek, a Time-To-Market idő 1-3 hónapra csökkenthető.A Hewlett-Packard három éve vált ketté, a két utódvállalat lett a Hewlett-Packard Enterprise és a HP Inc. A kettéválás oka, hogy a cég el akarta különíteni egymástól a nyomtatók és pc-k gyártását (HP Inc.) a nagyvállalati üzleti és szolgáltatási tevékenységtől (HPE). A cég túl nagy volt, túl lassan reagált a változó igényekre, ezért is választották ketté. A HPE alapvetően három területen aktív:A HPE OPEX-keretből finnaszírozható, havidíjas szerződés alapján szállít nagyvállalati hardver eszközöket. Pl. az MKB Banknál minden hónapban előre becsülik, mekkora kapacitásra van szükségük a következő hónapban, és ezt a HPE a bank rendelkezésére bocsátja.