Kalifornia állami blockchaintestületet állít fel

A törvényjavaslat egyszerre definíciót is ad a blockchainnek, mint "matematikailag biztosított, kronologikus, decentralizált főkönyv vagy adatbázis." A munkacsoport felállításának legkésőbb 2019. július 1-jéig kell megtörténnie.A munkacsoport tagjai mind a techszektorból, mind pedig a techszektoron kívülről érkeznének - például ügyvédek, fogyasztóvédelmi szakemberek és adatvédelmi szakértők is csatlakoznának hozzá.A csoport célja, hogy legkésőbb 2020 július 1-jére átfolyó szabályozást hozzanak létre a blockchainre vonatkozóan, mely a technológia előnyeit és kockázatait is figyelembe veszi.Hasonló projektet az Egyesült Államokban Connecticut és New York államok is kezdtek már.