Keményen beszólt a Goldman volt elnöke a Facebooknak

Az UniCredit az utóbbi időkben látott incidensek és a Facebook ezekre adott válaszreakciója miatt állította le a hirdetéseket.

Nagyon érdekes, hogy mekkorát fordult a világ. 2008-ban a Facebook volt az egyike azoknak a paltformoknak, ahol a legjobban szidták a bankokat, és akik az első sorból hangoztatták, hogy a bankok felelőtlenül viselkednek. Azt gondolom, a bankok 2008-ban felelősségteljesebben működtek, mint ma a közösségi média cégek. És ez mindenkire hatással lesz a világon.

Az UniCredit vezérigazgatója, Jean-Pierre Mustiert tegnap arról kérdezte egy riporter, hogy a bank megosztott-e adatokat a Facebookkal. Mustier azt válaszolta, a bank soha nem oszt meg ügyféladatokat, ráadásul márciusban leállította az összes Facebook-hirdetését és kampányát. Egészen addig nem is terveznek új hirdetéseket a Facebookon, amíg az amerikai cég nem változtat etikai sztenderdjein.A bank szóvivője még konkrétabban fogalmazott, mint elmondta, a Cambridge Analytica botrán miatt döntöttek márciusban a hirdetések leállítása mellett.A kérdés a WSJ hétfői cikke miatt jött fel, ugyanis a lap úgy értesült, az ügyfelek banki információival felturbózott Messenger-szolgáltatás bevezetését fontolgatja a Facebook. Igaz, a Facebook szóvivője cáfolta, hogy közvetlenül a bankoknál házalnának az adatokért.Arról viszont nagyon is szó van, hogy a Facebook partnerséget köt bankokkal és hitelkártyatársaságokkal ügyfélchat és számlakezelési szolgáltatások bevezetése érdekében, amit a felhasználók saját beleegyezéssel használhatnának ki.Gary Cohn, a Goldman Sachs korábbi elnöke is épp a napokban beszélt a közösségi média szerepéről, mint mondta,