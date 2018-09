Képzeld el, hogy bemész egy bankfiókba és az ügyintéző helyett egy ilyen robot fogad

Hasonló témákról lesz szó a Portfolio Banking Technology 2018 Konferenciáján is. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A mesterséges intelligenciával és hangfelismerő technológiával rendelkező Peppert a japán Softbank fejlesztette és gyártja. A beépített kamerák és szenzorok segítségével felismer és megjegyez arcokat, az interakciók során pedig tanulja a szokásokat. Alkalmazások telepítésével lehet különböző képességekkel felruházni, a Magyarországon bemutatott Pepper például tud viccet mesélni és szaxofonozni - amit be is mutatott.A robotot úgy tervezték, hogy felismerje az érzelmeket és úgy viselkedjen, ami a leginkább a szituációnak megfelelő. A hanghordozás, az arcmimika és a mozdulatok alapján felismeri a beszélgetőpartnere érzelmeit és arra válaszol. A mesterséges intelligencia és a tanuló algoritmusok révén előbb-utóbb el fogunk jutni oda, hogy már a felhasználói gondolatait is ki fogja találni és feltenniük sem kell majd a kérdést - mondta el Bartha Levente, a Netlife ügyvezető igazgatója.

Bartha Levente, a Netlife ügyvezető igazgatója és Pepper, forrás: MTI / Mohai Balázs

Több mint 20 ezer darab Pepper robotot értékesítettek már a világban 4 év alatt, így a legnagyobb darabszámban eladott ilyen készülék. Több szektor is alkalmazza, 140 SoftBank Mobile üzletben használják és a Nestlé azt tervezi, hogy Japánban 1000 üzletébe telepíti, ahol segít eligazítani a vásárlókat a különböző termékválasztékok között. Szállodákban és repülőtereken is használják őket, Európában például a müncheni reptéren. A Mizuho Bank néhány fiókjában is lehet találkozni vele, ahol információval látja el az ügyfeleket. Van már olyan Pepper a világban, ami számítástechnikai boltban szakértő, utazási irodában repülőjegy-értékesítő, szállodai portás, amelyiknél ki-be lehet csekkolni, vagy akár taxit hív és helyeket ajánl, illetve van olyan is, ami okosotthonban személyi asszisztensként működik.A tervek szerint tipikusan bankok, közművek és közszolgálati ügyfélpontok személyes ügyintézést igénylő részén könnyíti majd meg az ügyfelek dolgát a humanoid robot. Olyan feladatok megoldására lesz használható, amikor gyakran ismétlődő, viszonylag jól meghatározható, egyszerű tevékenységet kell végezni, például kérdőívek kitöltése, időpontfoglalás, mérőállás bediktálása. Az egyes ügyfélszolgálatoknál nagyon más lehet az ügyfélkiszolgálás módszere, de van közös metszet, például az ügyfélazonosítás. A Netlife megoldása először ezen általános ügyfélszolgálati funkciók dialógusának kialakítására fókuszál.

Tanos Áron, a Netlife robotika üzletágának igazgatója és Pepper, forrás: MTI / Mohai Balázs

a meglévő információs terminálok kiváltása vagy az integráció velük

a humán erőforrások tehermentesítése, de nem veszik el az alkalmazottak munkáját, hanem megkönnyítik a jelenlegi, munkaerőhiányos környezetben

az offline ügyintézés, a várakozás csökken az ügyfélszolgálatokon

a kisebb ügyfélszolgálatokat akár ki is válthatja

marketingértéke is van, brandépítésre és a technológiai innováció prezentálására is jó.

Pepper előnyei könnyen beláthatók, hiszen 24 órában rendelkezésre áll, nem betegszik meg, nem vesz ki szabadságot, nem megy el kávézni. Akár 24 órás ügyintézést is lehetővé tesz, arról nem is beszélve, hogy innovatív dolog egy kedves kis robotot alkalmazni. A kérdés, hogy miután egyre több ügyet el lehet intézni online, telefonon vagy egy okostelefonos alkalmazáson keresztül, ki fog a jövőben ügyfélszolgálatokra járni? Biztos, hogy megéri a beruházás egy ilyen robotba, ha nem lesz kit ellátni? Hiszen a bonyolultabb ügyekhez, például egy hitelkérelemhez az elkövetkezendő években is kell még az emberi segítség. Közben vannak már chatbotok, robottanácsadók, videós azonosítás, amivel otthonról kényelmesen lehet ügyeket intézni.



A Netlife válasza erre az, hogy a Pepper ügyfélszolgálati funkciójának lényege az ügyfélélményben rejlik. Sok embernek fontos a személyes interakció, és hiába van majdnem minden banknak online ügyfélszolgálata, sok ember számára fontos a személyes interakció és a párbeszéd.



Az irány jó, bár a bemutató alapján a technológia még nem teljesen kiforrott, többször meg kellett ismételni a kérdéseket és volt, hogy félreértette Pepper. De a fejlesztések még gyerekcipőben járnak és a magyar nyelv sem könnyíti meg a robot helyzetét. És vannak még olyan megoldásra váró problémák is a hangvezérlés miatt, hogy mi történik az adatvédelemmel, ha egy bankfiókban vagy közszolgáltatónál beszélgetünk a robottal, ahol több ügyfél is van a teremben.



Ha pedig ügyfélszolgálatokra kevésbé lesz is szükség, lesz még a humanoid robotoknak létjogosultságuk. Éttermekbe, repterekbe, hotelekbe, vásárolni, kávézni, még mindig járnak majd az emberek, ahol szintén jó szolgálatot tehetnek. Nem beszélve az okosotthonokról, amiben még nagy potenciál van és aminek a felfutása csak most kezdődik el.

A Netlife tervei szerint mintegy másfél év múlva vezethetik be Peppert a hazai ügyfélszolgálatokra és lehet, hogy már jövőre találkozhatunk velük az ügyintézéseknél. Az ára egyelőre kérdőjeles, a hardver árából és a szoftverlicenszből tevődik majd össze.A bevezetésének legfőbb előnyei: