Késhet az azonnali átutalás? Könnyítést kér az egyik nagybank

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei:

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei: Minden bank csatlakozik a rendszerhez, mely 2019. július 1-jén kezdi meg működését,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak,

a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok. A több, egyedi utalást tartalmazó kötegek feldolgozási módjáról a bankok üzletszabályzataikban és az ügyfeleikkel kötött szerződéseikben szabadon rendelkezhetnek.

Az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.

A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (pl. közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

Múlt héten az Index írt arról, hogy egyes bankok nem állnak jól az azonnali átutalási rendszer indulására való felkészülésben, voltak olyan bankok is, amelyek a Bankszövetségnél már felvették az indulás elhalasztását vagy a részleges elindulás lehetőségét. Mi úgy tudjuk, hogy az eddigi teszteken csupán néhány kisebb szereplőnél fordult elő, hogy a bank nem tudott üzenetet küldeni a rendszerbe, de egyébként a tesztek a tervek szerint haladnak.Az Mfor most úgy értesült, az egyik nagybank kezdeményezte, a július 1-jei induláskor tesztjelleggel először csak nagyon kicsi, legfeljebb néhány százforintos tételeket lehessen azonnal átutalni, s csak ha minden zökkenőmentes lesz, akkor legyen a rendszer teljes körű. A javaslatról állítólag most tárgyalnak.A lap megkérdezte a nagybankokat, hogy állnak a felkészüléssel, a Budapest Bank, a CIB, az Erste, a K&H Bank jelezte, jól állnak, az MKB az indulást követően nyilatkozik az ügyben, a Raiffeisen azt javasolta, kérdezzék a Bankszövetséget erről, míg az OTP és az UniCredit nem válaszolt határidőre.