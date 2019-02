Két magyar cég is nyert a legrangosabb európai fintech versenyen!

a Dorsum és a Wup magyar fintechek szerepeltek a díjazottak között.

Ez egy mesterséges intelligenciával és tanuló robotchattel működő app, amellyel hibrid kiszolgálási modellt lehet megvalósítani, vagyis az automatikus befektetési ajánlás ötvözhető a pénzügyi tanácsadó által adott ajánlással.

A Sales.up abban segít a bankoknak, hogy a digitális térben tudjanak eladni, és ne csak a hagyományos csatornákon történjen az értékesítés. Az ügyfél mindig a megfelelő pillanatban, a megfelelő élethelyzetének megfelelő ajánlatot kapja, vagyis nem szőnyegbombázással jutnak el hozzá az ajánlatok.

Taroltak a magyar startupok a londoni Finovate Europe 2019 nevű fintech versenyen, ahol az európai fintech startupok krémje mutatja be minden évben az innovációját. Ezúttal két magyar fintech startup is "Best of show" díjat nyert a versenyen:A rendezvényen előadó 72 cégből 8-an kapták meg a rangos elismerést. MyWealth nevű vagyonkezelési és befektetési mobil és webes appal nyerte el a díjat, az ebben bemutatott easy invest nevű funkcióval személyre szabott befektetési ajánlást adhatnak a bankok az ügyfeleiknek.- mondta el lapunknak a Dorsum vezérigazgatója, Kő róbert.Ha a mobilappot egy befektetési szolgáltató megveszi, akkor az ő ügyfele nyomon követheti az appban a befektetési portfólióját, és a szoftver a portfóliók újrasúlyozásban is segít. Kiszámolja, hogy az ügyfél meglévő portfóliója és a modellportfóliója között mekkora a különbség, és ez alapján javaslatot tesz termékek megvásárlására, átsúlyozásra. Ha az ügyfélnek tetszik a felajánlott módosítás, akkor egy érintéssel végre is hajthatja a tranzakciókat, vagy kapcsolatba léphet személyes tanácsadójával, találkozót szervezhet vele, vagy a chatbot segítségét kérheti, és automatikus portfólió-értesítéseket is beállíthat az appban.A Wup a SalesUp nevű megoldásával nyerte el a díjat, Bodnár Béla, a WUP alapítója és ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta:A Sales.up névre keresztelt termékről itt is részletesen írtunk, lényege, hogy ebben a banki architektúrába épülő rendszerben előre meghatározott belépési pontokat, "insight"-okat határoznak meg, amelyek képesek hatalmas adatbázisok újraelemzése nélkül megmondani, hogy egy ügyfél éppen házat vesz vagy éppen megbetegedett, esetleg külföldi útra készül, majd az adott élethelyzetre célzott ajánlatot vagy interakciót kezdeményezhet a bank.A rendszer ráadásul nem csak tranzakciós adatokat elemzi, de másmilyen adatforrásokból - így például a mobiltelefon helyzetéből, a telefonon lévő képekből vagy akár időjárási adatokból - is képes pontos képet alkotni a felhasználóról, természetesen csakis annak beleegyezésével.

