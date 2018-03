Kiderült, kiken keresnek vagyonokat a bankok a kártyákkal

Az elektronikus fizetési piacot felforgató technológiákkal kiemelten foglalkozunk a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferencián, május 15-én. ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

2017-ben összesen majdnem 503 milliárd forintos bevétele volt a bankoknak a pénzforgalomhoz kötődő szolgáltatásokból, ez 2016-hoz képest 6 százalékos növekedést jelent. Ennek legnagyobb része, bő negyede az átutalásokhoz köthető, de a számlavezetésből, készpénzfelvételekből is sok bevétele volt a bankoknak, pénzforgalmi szolgáltatóknak.

Ahogyan korábbi cikkünkben rámutattunk, a bankkártyaforgalom durván negyedével (+25,7%) emelkedett tavaly az előző évhez képest, és ez komolyan megnyomta a bankok bevételét is: a kártyaelfogadásból származó 37 milliárdos bevételük 24 százalékkal nőtt. Igaz, ez azt is jelenti, hogy valamelyest csökkent a bankok marzsa a kártyás fizetéseken.

Az NGM POS-telepítési programja kifejezetten azoknak a kereskedőknek szól, akik eddig piaci alapon nem tudták vagy akarták megfizetni a kártyás elfogadást, és ezt a célcsoportot láthatóan nagyon szépen el is éri a kormányzati program. Tavaly az év második felében, azon belül is a negyedik negyedévben indult be a POS-terminálok kihelyezése: az 1 millió forint alatti kártyás forgalmú kereskedőknél 5 ezerrel (26-ról 31 ezer fölé) emelkedett a kártyát elfogadó kereskedők száma.Az MNB adatsorából az is kiderült, hogy az elfogadói oldalon melyik kereskedőkön és mennyit keresnek a bankok a kártyás fizetéseknél. Az adatokból jól látszik, hogy nem véletlenül nem hajoltak le a bankok egy sor kskereskedőért eddig piaci alapon.Az alábbi első ábrán azt láthatjuk, hogy az egyes forgalmi kategóriákba mennyi kereskedő tartozik, a másodikon pedig azt, hogy az egyes kategóriák összességében mekkora forgalmat hoztak. A harmadik ábrán pedig már azt szerepel, hogy az egyes kategóriákon mennyit kerestek a pénzforgalmi szolgáltatók.

31 ezer kisbolt, az összes kártyaelfogadó kereskedő durván fele csupán a bevételek 2 százalékát termelte, míg 353 multi, az összes kereskedő fél százaléka termelte az összes elfogadásból származó bevétel felét.

Azt már eddig is tudtuk, hogy a bankok az alacsony forgalmú boltokon úgy sem keresnek túl sokat, hogy a nagy forgalmú multikhoz képest jóval magasabb kereskedői jutalékért adják (az NGM programja révén már csak múlt időben, adták) a terminálokat. De az még számunkra is meglepő volt, hogy