Kifakadt a bankvezér: a technológiai cégeknek lejt a pálya

A második pénzforgalmi irányelvet újra kellene értelmezni a digitális korban, az elmélet helyes, de a gyakorlatban is fair-nek kellene lennie - és most nem szimmetrikus a szabályozás

A PSD2 szabályozással kiemelten foglakozunk május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

- mondta a lapnak Ana Botin, a santander elnöke.A PSD2 szabályozás értelmében az ügyfelek engedélyt adhatnak külső szolgáltatóknak a számlaadataik lekérdezéséhez és fizetési tranzakció kezdeményezéséhez. Így például az online vásárlók ellenőrizhetik, mennyi pénz van a számlájukon, és egyszerűen vásárolhatnak majd a bankszámlájuk terhére. Ugyanakkor a bankok nem kapnak hasonló jogot ahhoz, hogy - az ügyfelek engedélyével - megtekintsék más cégeknél tárolt adataikat. "Szeretjük a versenyt, de amit igazán szeretünk, az a fair verseny" - teszi hozzá Botin.Szerinte egy bizonyos ügyfélszám, mondjuk 50 ezer felhasználó felett ugyanazokat a szabályokat kellene alkalmazni a nem banki szereplőkre, mint amit a PSD2 most a bankoknál engedélyez. A szabályozás célja részben az, hogy a kisebb fintech cégek könnyebben építsenek új szolgáltatásokat a banki adatvagyonra, és eddig főleg ők csatlakoztak be bankokhoz, ugyanakkor Botin szerint nem kell sokat várni arra, hogy a nagy technológiai vállalatok is megérkezzenek.A bankok félelme nem alaptalan, az Amazon például már most ad kisebb hiteleket a kkv-knak, és múlt hónapban már a JP Morgannel tárgyalt egy számlaszolgáltatáshoz hasonló termék elindításáról.