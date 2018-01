Kíméletlenül irtják a gyűlöletbeszédet a Facebook és társai

a náluk bejelentett jogellenes gyűlöletbeszéd-tartalmak 72 százalékát eltávolították. 2016-ban még csak 28 százalék volt a kiszűrt tartalmak aránya.

Sikerről számolt be pénteken az Európai Bizottság fogyasztóvédelemi és igazságügyi biztosa az online jogellenes gyűlöletbeszéd elleni harcban. A testület sorendben harmadik monitoring jelentése - amiben a 2016-ban létrehozott magatartási kódex végrehajtását kísérik figyelemmel - megállapítja, hogy az információs technológiai cégek2016 májusa óta a Facebook, a Twitter, a YouTube és a Microsoft kötelezettséget vállalt arra, hogy a magatartási kódex révén fellépnek az ilyen tartalom Európán belüli elterjedése ellen. A harmadik nyomonkövetési szakasz azt mutatja, hogy a vállalatok mostanra egyre növekvő mértékben tesznek eleget annak a kötelezettségvállalásuknak, hogy 24 órán belül eltávolítják a jogellenes gyűlöletbeszédet. Vera Jourová biztos szerint a bejelentések 80 százalékánál 24 órán belül megtörténnek az intézkedések.Mindazonáltal továbbra is mutatkoznak bizonyos problémák, különösen az, hogy a felhasználók nem kapnak minden esetben visszajelzést. Jourová sajtótájékoztatóján jelezte, hogy a pénteki nappal az Instagram és a Google+ is jelezték, hogy csatlakoznak a magatartási kódexhez.Bár a magatartási kódex fő vállalásai teljesültek, a Bizottság szerint további javításokat kell elérni a következő területeken. A bejelentések átlagosan közel egyharmada esetében a felhasználók továbbra sem kapnak visszajelzést - a válaszadási arányok IT-vállalatonként eltérőek. Az átláthatóság és a felhasználóknak adott visszajelzés olyan terület, ahol további javításokra lenne szükség.A magatartási kódex kiegészíti a rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló jogszabályt, amely előírja, hogy eredményesen kell fellépni a jogellenes online és offline gyűlöletbeszéddel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek büntetőeljárás alá vonása érdekében. A vállalatoknak bejelentett ügyek átlag egyötödéről a nem kormányzati szervezetek bejelentést tesznek a rendőrségnek vagy az ügyészségnek is. Ez a szám több mint megkétszereződött a legutóbbi nyomonkövetési jelentés óta. A rendőrségnek megfelelően ki kell vizsgálnia az ilyen ügyeket. Mostanra a tagállamok mintegy kétharmada létrehozta az online gyűlöletbeszédért felelős nemzeti kapcsolattartó pontot. A Bizottság 2018 tavaszán a témával foglalkozó párbeszédet tervez a tagállami hatóságok és az IT-vállalatok között.A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcról szóló kerethatározat bűncselekménnyé nyilvánítja az erőszakra vagy gyűlöletre uszítást faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szemben. A kerethatározat szerint a gyűlöletbeszéd akkor is bűncselekménynek számít, ha az interneten jelenik meg.Szeptember 28-án a Bizottság elfogadott egy közleményt, amelyben iránymutatást nyújt a platformoknak a jogellenes online tartalom eltávolítására szolgáló bejelentési és intézkedési eljárásokról.