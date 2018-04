Kiváltságos lett a briteknél a Transferwise

2017 júliusa óta engedélyezi a Bank of England, hogy nem banki szereplők is elszámolási számlát nyissanak, elsőként a Transferwise jelentkezett erre a lehetőségre. A fintechcég egyúttal tagjává vált a Real Time Gross Settlement fizetési rendszernek is.Az RTGS és FPS-tagsággal a startup 85%-kal tudta csökkenteni a feldolgozási költségeit, mivel nem kell egy kereskedelmi banknál vezetniük az elszámolási számlát, valamint fontban azonnali átutalásokat is nyújtani tudnak, a hét minden napján, minden órában. A lépés után a Transferwise arra kérte az EKB-t, hogy kövesse a brit jegybank példáját.Kristo Käärmann, a Transferwise vezérigazgatója szerint a lépés lehetőséget ad végre a techcégeknek arra, hogy megkerüljék az inkumbens bankokat. A vezérigazgató úgy véli, hogy a pénznek olyan egyszerűen és gyorsan kellene mozognia nemzetközileg, mint egy e-mailnek.A Transferwiseról itt írtunk: