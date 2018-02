Kizárással fenyeget a Nasdaq egy céget, amiért nevével megtéveszti a befektetőket

Múlt héten küldött levelet a Long Blockchain italgyártó cégnek a tőzsdeindex működtetője azzal a fenyegetéssel, hogy kizárja az indexről a céget, amiért az a Nasdaq szerint névváltoztatásával szándékosan akarja félrevezetni a befektetőket. A tőzsdeoperátor szerint ugyanis a vállalat célja a névváltással az volt, hogy hasznot húzzon a befektetők blockchainnel és bitcoinnal kapcsolatban mutatott élénk érdeklődéséből.A korábban Long Island Iced Tea Corp néven futó cég tavaly decemberben változtatta nevét Long Blockchainre, de a Nasdaq már korábban is figyelmeztette a céget, hogy kizárja komponensei közül, amiért piaci értéke 35 millió dollár alá csökkent és ott is maradt 30 egymást követő munkanapon. A Nasdaq 2018 augusztusáig adott időt arra a cégnek, hogy kijöjjön a "veszélyzónából", amit egészen a decemberi névváltásig nem tudott meglépni a vállalat, de azt követően egy nap alatt kilőtt az árfolyam és a 22,3 millió dollárról 63,2 millió dollárra nőtt a piaci értéke (azóta egyébként ismét 30 millió alá került).Év elején a cég még olyan közleményeket adott ki, miszerint ezer darab, bitcoin bányászására alkalmas gépet vesz, illetve szándékában áll összeolvadni a brit Starter Blockchainnel, de később mindkét törekvés meghiúsult, a cég közlése szerint hosszú megfontolások eredményeképp. A Nasdaq szerint mindezek a bejelentések csak arra szolgáltak, hogy megtévesszék a befektetőket, ráadásul időközben a cég vezérigazgatójának munkaviszonya is megszűnt.