Komoly munkaerőhiánnyal küzd az ország, ahol 1500 emberre jut egy startup

Finder néven indított fintech-adataggretátor alkalmazást a Start-Up Nation Central (SNC), melyben 6000 izraeli startup és az ehhez kapcsolódó fontosabb adatokat tartják nyilván. A rendszerben csak olyan startupok találhatók meg, amelyek már rendelkeznek saját, működő termékekkel.A vállalatot egy amerikai alapítvány finanszírozza, a rendszer célja, hogy egyes problémákra választ adó startupokkal összekapcsolják a megoldásra igényt tartó nagyvállalatokat és az érdeklődő befektetőket.Az SNC adataiból kiderült, hogy az izraeli techcégek által bevont tőke 2015 óta 33%-kal nőtt 2018 első félévére, eddig idén összesen 260 tőkebevonási kört zártak le; 2,42 milliárd dollárnyi befektetői tőke áramlott izraeli startupokba. Egyre több pénz áramlik a fejlettebb stádiumban lévő cégekbe, melyek nemzetközi terjeszkedésbe kezdenek. Az adatbázisban nyilvántartott 6000 startupból 100-150 dolgozik a növekedésen, ilyen például az Indeni, a 3NT Medical, az Allegro, a CyberC, a NamoGoo, az Own, a Guesty vagy a Luminate. Ezek a startupok az élet minden területével foglalkoznak: van, amely regtech-kel, van, amely egészségüggyel és van, amely kiberbiztonsággal foglalkozik. A kiberbiztonság területén Izrael egyébként különösen erős: a világ kiberbiztonsági szektort célzó kockázati tőkebefektetési volumenének 16%-a Izraelt célozza.Izraelben 1500 lakosra jut egy startup. Az izraeli startupélet elsősorban azért pörög ennyire, mert az országnak elhanyagolható mennyiségű természeti nyersanyaga van, ezért sokan próbálnak kitörni az innováció területén. A teljes izraeli munkaerő 8%-a a techszektorban dolgozik, az ország GDP-jének 12%-át és az export 50%-át ez a szektor adja.Ennek ellenére Izrael is küzd a munkaerőhiánnyal: miközben a világon egyre növekszik a tech-cégek munkaereje, az ország 2012 óta tartja az említett 8%-os arányszámot. Jelenleg 15 000 nyitott pozíció van izraeli techcégeknél. Erre az SNC azt a megoldást találta ki, hogy megpróbálják jobban bevonni a nőket, az ultra-ortodox zsidókat és az arab lakosságot a tech-szektorba, Cybergirls néven erre programot is indítottak. Amir Mizroch ismertette: jelenleg az izraeli tech-szektor 75%-át askenázi férfiak adják, akik egyetemet végeztek és rendelkeznek katonai háttérrel.Nemcsak a startup-szektor erős: évente 23 nemzetközi nagyvállalat indít fejlesztési központot az országban. Jelenleg körülbelül 450 fejlesztési központ működik Izraelben. Többek közt a Google, az Amazon és a Baidu is Izraelben fejleszti új technológiáinak jelentős részét. Ezek közül némellyel együtt dolgozik az SNC is, ezen együttműködések viszont titkosak.