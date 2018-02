Közeleg az új világ az adatoknál, a magyar hatóság duplájára hízik emiatt

Péterfalvi Attila NAIH elnök előadást és Q@A Sessiont is tart február 27-ei GDPR Summit 2018 konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók! ÁTTEKINTÉS

Péterfalvi Attila elnök Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Dr. Péterfalvi Attila 1957-ben született Budapesten. 1981-ben végzett az ELTE Jogtudományi Karán. 1982-83-ban a Jogi Továbbképző Intézetben tanult, külkereskedelmi szakjogász lett. 1991-ben NATO-ösztöndíjjal Torontóban...

Péterfalvi Attila előadásában kifejtette: az Európai Unióban május 25-től alkalmazni kell az új egységes adatvédelmi szabályozást. Erre készülve a hatóság plusz negyven embert kért a kormánytól, amely adatvédelemmel foglalkozó stábjuk nagyjából megduplázását jelenti - mondta a NAIH elnöke.Kitért arra is, hogy a GDPR hatályba lépése előtt több törvény - köztük kétharmados rendelkezések - módosítására is szükség van. Példaként említette: ahhoz, hogy a NAIH május 25. után is adatvédelmi hatóságként tudjon eljárni, a parlament kétharmados többségének meg kell szavaznia a szükséges törvénymódosítást, melyben erre a feladatra kijelölik a hatóságot.A NAIH elnöke azt mondta, az Európai Bizottság a nemzeti hatóságoktól státuszjelentést is kér arról, hogyan állnak a GDPR alkalmazásához szükséges felkészüléssel. Ha nem születnek meg a szükséges jogszabályok, akkor akár kötelezettségszegési eljárást is indíthatnak az adott ország, illetve országok ellen - jegyezte meg.Kiemelte: a cél, hogy az Európai Unióban egy egységes adatvédelmi gyakorlat jöjjön létre. Ez a gyakorlatban azt jelenti - mondta Péterfalvi Attila -, hogy lesz egy európai adatvédelmi hatóság, s annak működik minden tagországban egy "fiókszervezete", ez Magyarországon a NAIH.Felhívta a figyelmet arra, hogy az európai adatvédelmi testület - amelynek vezetőjévé a múlt héten választották meg az osztrák adatvédelmi hatóság vezetőjét - nem csak tanácsadó, véleményező szerv lesz, az állásfoglalásait kötelező lesz betartani.A NAIH elnöke azt mondta: 2020-ra évente ezermilliárd euróra becsülik a személyes adatok újrahasznosításának értékét. Ennek kapcsán megjegyezte: sok szolgáltatás azért ingyenes, mert az emberek a személyes adataikkal fizetnek érte.Péterfalvi Attila azt is elmondta: a GDPR-t május 25-től mindenkinek alkalmaznia kell, akik az Európai Unió területén élők számára nyújtanak szolgáltatásokat, ezért a NAIH elnökeként már amerikai, kínai felekkel is tárgyalt, hogy tájékozódjon, miként készülnek az egységes európai adatkezelés életbelépésre.