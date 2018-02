Közeleg az új világ az adatoknál: Magyarország a régiós rangsor végén

Minden, amit az EU-s általános adatvédelmi rendeletről, a GDPR-ra való felkészülésről tudni kell egy helyen, a Portfolio február 27-ei GDPR konferenciáján. Jegyek már csak korlátozott számban kaphatók! ÁTTEKINTÉS

Kelet-Közép-Európában Magyarországon vannak leginkább lemaradva a vállalkozások a GDPR irányelvekre való felkészülésben és az abban előírt szabályok alkalmazásában

Mindössze 22 százalék tudja, mit kell tennie, ha személyes adatok veszélybe kerülnek, miközben a kelet-közép -európai átlag ennek pontosan a duplája.

- állapítja meg a Microsoft tavaly év végén végzett régiós kutatása.Miközben a régióban csak a cégek 12 százaléka nem hallott a 2018. május 25-étől életbe lépő szabályozásról, Magyarországon jóval magasabb, 30 százalékos ez az arány. Ráadásul a hazai vállalkozások 57 százaléka egyáltalán nincs tisztában azzal, kikre vonatkoznak a GDPR előírásai.A GDPR minden olyan szervezetre vonatkozik, amely itthon vagy külföldön valamilyen terméket vagy szolgáltatást kínál uniós állampolgároknak: ez éppúgy lehet egy a vendégek személyes adatait kockás füzetben vezető fodrászüzlet, mint egy saját munkavállalói adatait kezelő vállalkozás. Az irányelv alkalmazása 2018. május 25-től kötelező. Amelyik vállalkozás nem felel meg az előírásoknak, az a jogsértés nagyságától függően akár 20 millió eurós, vagy az előző pénzügyi év teljes forgalmának 4 százalékára rúgó bírságra is számíthat.Az Európai Unió a GDPR-tól azt reméli, hogy erősödni fog a személyes adatok védelme. Ez minden vállalkozás elemi érdeke, hiszen a digitalizáció térhódításával az adatok mennyisége és szerepe ugyanis folyamatosan nő. Az a vállalkozás, amely nem fordít kellő figyelmet adatainak megőrzésére és védelmére, nem csupán uniós feddésre számíthat, hanem arra is, hogy versenyhátrányba fog kerülni az irányelvet követőkkel szemben.A szabályozás ismerete azonban csupán az első lépés, ugyanilyen fontos, hogy a vállalatok meg is feleljenek a szigorú előírásoknak. A magyar cégek e tekintetben is jelentős lemaradásban vannak: kétharmaduknak nincs kész terve arra, hogyan legyen "GDPR érett", miközben a régióban tevékenykedő társaik felének már van elképzelése erről.A személyes adatokat az európai vállalkozások zöme, 53 százaléka leginkább a kiberbűnözőktől félti, a magyarok viszont leginkább, 40 százalékos arányban a saját alkalmazottaiktól tartanak."Ezeknek az elvárásoknak nem könnyű önerőből megfelelni. A vállalkozások döntő többségének valószínűleg együtt kell működnie egy adatkezelésben járatos, az ehhez szükséges technológiával rendelkező partnerrel vagy szakértővel. De ennél is fontosabb tisztában lenni azzal, hogy a GDPR-ra történő felkészülés nem csupán egy újabb informatikai beruházás, hanem egy radikális szemléletváltás: átállás a 21. század adatkezelési és -védelmi irányelveire, amelyek ugyanúgy kötelező elvárások egy vállalat működésében, mint az áfa bevallása és befizetése vagy az éves beszámoló elkészítése" - fogalmazott Szentkuti Gabriella, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója