Külföldön fizetsz a kártyáddal? - Íme a legfontosabb tudnivalók

Külföldi utazásainkon a valutaváltás, vagyis a készpénz egyetlen széles körben elfogadott alternatíváját a bankkártya jelenti, és egy kutatás szerint a magyarok is egyre többen használják a plasztikot a készpénz helyett. A bankkártyával ugyanis folyamatosan nálunk van gyakorlatilag a teljes bankszámlánk, nem kell vastag bukszákban rejtegetett készpénzzel bajlódni.A Mastercard megbízásából a Free Association Research végzett városi szinten reprezentatív kutatást, mely során többek között a külföldi kártyahasználatról kérdezték meg a magyarokat. Ebből kiderült, hogy a leggyakrabban a bolti vásárlások során fizetünk külföldön kártyával, de az éttermekben is sokszor választjuk a készpénzmentes megoldásokat. A megkérdezettek 28 százaléka ugyan nem használja külföldi utazásai során a bankkártyát, de biztos ami biztos, magával viszi. Így összességében elmondható, hogy a külföldre utazók több mint háromnegyedének zsebében külföldön is ott van a plasztik.

Hasznos tanácsok

Mielőtt külföldre utazunk, érdemes ellenőrizni a bankkártya lejárati dátumát, nehogy kint derüljön ki, hogy már nem lehet használni a plasztikot.

A limitek beállítását szintén érdemes ellenőrizni, mivel előfordulhat, hogy külföldön többet költünk az itthon megszokottnál.

A bankunk külföldről hívható ügyfélszolgálati számát is érdemes lehet elmenteni a mobilunkban, hogy könnyen segítséget tudjunk kérni probléma esetén.

Külföldi zárolások

Biztonság

A bankkártyával utazók 65 százaléka szerint fizetéskor és ATM-es pénzfelvétel során egyaránt hasznos lehet a plasztik. Sőt, 46 százalék a készpénz helyett már inkább a bankkártyát viszi magával, hiszen ha kártyával nem is tud fizetni valahol, inkább ATM-ből vesz fel pénzt, mint hogy valutaváltással bajlódjon. A megkérdezettek egyharmada tudta, hogy a POS terminálok használatának többnyire külföldön sincs díja, így nyugodtan fizethetünk bárhol bankkártyával a pihenés során is. A díjmentes belföldi kártyahasználatról ennél jóval többen tudnak, a válaszadók 2/3-a itt már tisztában van ezzel.Idén január 13-án lépett életbe az új európai uniós pénzforgalmi irányelv (PSD2), ami több újdonságot is hozott. A külföldi hotelekben, autókölcsönzőknél bevett gyakorat, hogy biztonsági okokból egy előre meghatározott nagyobb összeget zárolnak egy bankkártyán, majd amikor az ügyfél távozik, rendezi a szolgáltató felé fennálló tartozását, ezt követően pedig feloldják a korábban zárolt összeget.A szabályozás megjelenése előtt előfordult, hogy a szolgáltatók akár hetekkel később oldották fel a zárolt összegeket, pedig az ügyfél távozáskor már rendezte a számláját. A bankok ma már csak akkora összeget zárolhatnak a kártyákon, amekkorát az ügyfél jóváhagyott, majd amikor megérkezik a bankhoz a pontos, ténylegesen fizetendő összegről szóló fizetési kérelem, akkor az el nem költött részre haladéktalanul fel kell oldani a zárolást.A valutaváltás komoly biztonsági kockázatot jelent, hiszen ha egy bankkártyát veszítünk el, attól még a pénzünk biztonságban marad, míg az eltűnt, ellopott készpénzt jó eséllyelÉrdemes SMS-értesítést igényelni a kibocsátó banktól minden tranzakcióra, mert így azonnal értesülhet a jogosulatlan használatról. Összességében veszélyeket hordozhat, ha a pihenésre szánt teljes összeget magunknál tartjuk készpénzben, e helyett inkább kártyával fizessünk, ahol lehetséges és csak minimális valutát vigyünk magunkkal.