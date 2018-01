Különleges bankkártyás terminált fejlesztettek egy újító templomnak

A miséken ősi keresztény szokás szerint a hívek pénzadománnyal támogatják az egyházközösséget, a felajánláskor egy kis tálcával, kosárral vagy erre a célra készített persellyel körbejárják a ministránsok a templom padjait. Az adakozás nem kötelező, aki nem engedheti meg magának, az nem dob be semmit a perselybe, ugyanakkor egyre többeknek okoz kényelmetlenséget, hogy bankkártyával nem tudnak adakozni.Erre jelent megoldást egy párizsi katolikus templomban alkalmazott új megoldás, amellyel egyszerűen, érintéssel adakozhatnak a hívek. A hívek között felajánláskor körbeadnak egy kis lapos kosarat, amelybe egy érintéses bankkártya elfogadó terminált is építettek, illetve egy képernyőn ki lehet választani, hogy 2,3, 5 vagy 10 eurót adományozna az illető. Ezután a szokott módon odaérinti a kártyáját a terminálhoz, és tovább is adhatja a kosarat.A Saint Francois de Molitor templom az adományok 79 százalékát kapja a mise közbeni felajánlásokból, ezért is fordítanak nagy figyelmet erre a csatornára. A francia katolikus egyház már korábban is jeleskedett az újításokban, 2016 óta működik egy mobilapp, amellyel 2000 plébánián, 28 egyházmegyében fogadnak el adományokat. Az app 14 hónappal ezelőtti elindulása óta 4000 hívőtől fejenként átlagosan 4,71 eurót gyűjtöttek.