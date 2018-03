Lebukott az egyik legmenőbb egészségügyi startup: az egész egy nagy csalás

megtévesztő termékdemonstrációkat szervezett,

hazudott a cég kereskedelmi partnerivel ápolt kapcsolatáról,

illetve hazudott az államnak és a kereskedelmi partnereinek is a termék állapotát illetően.

A Theranos története fontos tanulság a Szilícium-völgy számára. Azok az innovátorok, akik forradalmasítani akarnak egy piacot, el kell, hogy mondják befektetőiknek, mire képes a jelenben a technológiájuk, nem csak azt, hogy mire lesz majd képes egyszer a jövőben

2013-tól 2015-ig mintegy 700 millió dollárnyi befektetői tőkét gyűjtött össze a cég - számol be a CNBC . Az SEC vádja szerint a Theranos megtévesztette a befektetőit, akiknek azt állították, hogy létrehoztak egy hordozható vérelemző készüléket, amely egy csepp vérből laborvizsgálatok tömkelegét képes elvégezni egy pillantás alatt.Az SEC szerint a TheranosA csalással Holmes mellett a cég volt elnökét, Ramesh Balwanit is megvádolták.A startupot lényegében a Wall Street Journal buktatta le, amely több vizsgálatot is végzett a termékeiken. Korábban már egy befektetőjük, a Partner Fund Management beperelte őket - ők 96 millió dollárt raktak a cégbe.- mondta az ügyről az SEC San Franciscó-i vezetője.