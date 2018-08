Letiltja a magyar kormány az állami gépekről a kémgyanús orosz vírusirtót

Megtiltja a kormány az állami tulajdonban lévő intézményeknek és gazdasági társaságoknak, hogy az orosz Kaspersky Lab termékeit használják egy újonnan elfogadásra került, Európai Parlament által korábban jóváhagyott határozattal összhangban - szúrta ki a HVG A Kaspersky Lab vírusirtókat gyárt, korábban a céget többször is megvádolták azzal, hogy az orosz titkosszolgálatoknak kémkedik. Az Egyesült Államok tavaly szeptemberben döntött úgy, hogy a felmerült biztonsági kockázatok miatt betiltja a vírusirtók használatát kormányhivatalaiban, a lépést többek közt a britek is követték tavaly decemberben:Eugene Kaspersky, a Kaspersky Lab vezérigazgatója (aki nem mellesleg évekig a KGB ügynöke volt) Twitteren támadta a határozatot: "frusztráló, hogy nem volt semmilyen vizsgálat, semmilyen bizonyíték semmilyen kihágásról részünkről, csak hivatkozások hamis vádakra ismeretlen forrásoktól. Ez a médiakrácia esszenciája: álhírek -> politikai döntések," írta június közepén, amikor az EU meghozta az említett lépést.Az EU döntése után a Kaspersky felfüggesztette együttműködését az Europollal és a NoMoreRansom nevű kiberbiztonsági együttműködéssel is - számol be a Security Week