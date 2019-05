Letiltott egy pénzforgalmi szolgáltatót az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett végzésében a folyamatban lévő jegybanki célvizsgálat határozattal való lezárásáig vagy a tilalom megszűntetéséig ideiglenesen megtiltotta a VirPay Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.-nek (VirPay) a pénzforgalmi tevékenység végzését. A jegybanki határozatig vagy a kirendelés megszűntetéséig, de legföljebb négy hónapra az MNB felügyeleti biztosként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft.-t is (PSFN) kirendelte a pénzforgalmi társasághoz.A felügyeleti biztos átvette az igazgatósági tagok, illetve az ügyvezető feladatait. Emellett gondoskodik a pénzforgalmi szolgáltatási tilalom betartásáról, teljeskörűen kivizsgálja, hogy az ügyfélpénzek megvannak-e.Mint emlékezetes, az MNB korábbi átfogó vizsgálata nyomán egy 2018 júliusi, 13,5 milliós bírságot is tartalmazó határozatában határidő kitűzésével kötelezte - többek közt - a VirPay-t, hogy a jogszabályoknak megfelelően alakítsa ki az ügyfélpénzek kezelésére, nyilvántartására, s ezek ellenőrzésére vonatkozó szabályzatait. A társaság az ennek való megfelelésről azonban ezután sem adott számot teljeskörűen. A jegybank ezért idén május elején - helyszíni szakaszt is magában foglaló - célvizsgálatot indított nála az esetlegesen változatlanul fennálló jogsértések felderítésére.A vizsgálat eddigi adatai szerint a VirPay - a fizetési szolgáltatókról szóló törvényt megsértve - továbbra sem úgy vezeti ügyfélpénzekkel kapcsolatos nyilvántartását, hogy azok valós képet mutassanak az átvett pénzekről, s bármikor valós időben elkülönített módon mutassák be az ügyfelek és a társaság pénzeszközeit. A VirPay felügyeleti adatszolgáltatása révén sem állapítható meg, hogy az ügyfélpénzek hiánytalanul rendelkezésre állnak-e. Fennáll emellett annak lehetősége is, hogy a társaság olyan engedélyköteles tevékenységet kíván végezni, amelyre nem rendelkezik érvényes felügyeleti engedéllyel.Az MNB mindezek nyomán - az ügyfelek érdekeinek védelmében is - azért döntött mostani intézkedéseiről, mert fennáll a veszélye, hogy a Virpay a közeljövőben sem felel meg az ügyfélpénzek védelmét szavatoló előírásoknak, sőt akár nem fog tudni eleget tenni az ügyfelei felé fennálló fizetési kötelezettségeinek.A jegybank célvizsgálatát határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján nyilvánosan közzéteszi.A VirPayről korábban itt írtunk: