Magyar sikersztori tarol külföldön: már 1 milliárd dollárt ér a startup

Most zártunk egy újabb befektetési kört, ami csak 15 millió dollár volt, de így sikerült értékelésben is kinőnünk magunkat: ezzel elértük az unikornis státuszt

- mondta Lakatos Dávid a Forbesnak. A cég nagyjából 1-2 százalékos tulajdonrészének eladásával mért értékelésből szerintünk azért nem kell messzemenő következtetéseket levonni, de az biztos, hogy nagy növekedési potenciál rejlik a cégben a befektető, vagyis a New Enterprise Associates (NEA) szerint.A NEA részéről Jeff Immellt ül be a társaság igazgatóságába, aki 16 évig a GE globális vezérigazgatója volt.A cég műgyantával nyomtató legújabb generációs Form2-es gépeire nagy a kereslet, ezért is tudtak ilyen értékeltség mellet pénzt bevonni. Ezeket a gépeket egyébként Székesfehérváron gyártják, és a tervek szerint a gyártás itt is marad. Mint Lakatos Dávid elmondta, "nem sikerült összevesznie apukájával, hogy ez ne így legyen". Az alapító édesapja ugyanis a Videoton Holding kisebbségi tulajdonos-társügyvezetője, Lakatos Péter.A Formlabs rövid távú célja, hogy budapesti irodát nyissanak, ahol több mint 100 fős, első számú fejlesztő bázist szeretnének kialakítani, egy éven belül 20 mebert vennének fel.