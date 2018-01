Magyar startupot vett az amerikai kibermulti: kiderültek a részletek

A megállapodás elsősorban azért jött létre, mert a 2014-es, 8 millió dolláros külső tőkebevonás nem volt elég a tervezett külföldi expanzióhoz, csak ahhoz volt elég, hogy referenciákat építsenek. Idén indították el a második kört, de a One Identity egy olyan ajánlatot adott, amit nem lehetett visszautasítani, ebből született meg a felvásárlás.

A One Identity a Quest Software egyik üzletága, ami egy kaliforniai magántőkealap cége, a Balabit a hetedik akvizíciójuk. A One Identity a cégcsoporton belül jelentős függetlenséget élvez; külön jogi entitásként működnek, külön vállalati struktúrával. A One Identity korábban a Balabit konkurense volt, a TPAM termékükkel szálltak a ringbe. Ennek egy updatelt verziójába már korábban is bekerült a Balabit egyik szoftvere.

Előbb-utóbb a Balabit brandje eltűnik majd a One Identity mögött a nemzetközi színtéren, Magyarországon viszont van lehetősége a brandnek fennmaradni, mivel szakmai körökben ismert. Az akvizíció viszont abból a szempontból előnyös, hogy a Balabit termékei el tudnak terjedni a világban. Györkő szerint a két cég kultúrája nagyon hasonló, a két vállalat diszruptív tud lenni a saját piacukon.

A One Identity 600 fős cég, a Balabit 250 fős, így van lehetősége a magyar vállalatnak befolyásolni a cég irányát. Ezzel a Balabit a One Identity fejlesztői csapatai közül is a legnagyobb lesz. A One Identity USA fókuszú, a Balabit az európai piacon erős.

A tűzfalakkal foglalkozó Balasys egy önálló egységként megmarad Magyarországon, a One Identity ezt nem vette meg. A Balabit eddig a 2014-es megállapodás alapján egy luxemburgi holdingcég alatt működött, ennek a 100%-át vett meg a One Identity. A menedzsment kapott lehetőséget arra is, hogy tulajdoni részt kapjon az új cégben, ezt a kérdést egyelőre nyitva hagyták.

Menedzsment és céges szervezet szempontjából lényeges változások nem várhatók.

Györkő a titoktartásra hivatkozva a vételárról nem számolt be.

A két cég jövőjének szempontjából az ügyvezető elmondta kérdésünkre, hogy túl korai még arról spekulálni, hogy leválik-e majd jogilag a One Identity a Questről és hogy várható-e IPO.

Arra a kérdésre, hogy más magyar startupokat vennének-e, az IT-vezér elmondta, hogy "lát néhány hiányt" a One Identity portfóliójában. Szerinte van néhány ígéretes vállalat itthon, de egyelőre az integráció a legfontosabb kérdés.

Györkő a következő fontosabb részleteket osztotta meg a felvásárlásról és a magyar startup kilátásaival kapcsolatosan, amely most már a One Identity részeként folytatja működését:A Balabit 18 éves vállalat, sokáig saját pénzből működött, de 2014-ben 8 millió dollárt külső tőkét vontak be, hogy a globális terjeszkedést és növekedést támogassák. Átalakult a cég, kiépült a magyar mellett a globális menedzsment is, megvetették a lábukat az Egyesült Államokban is. Most 25 ember viszi az amerikai üzletágat, az árbevétel körülbelül 40%-át adják.Tavaly 20 millió eurós bevételt ért el a Balabit, idén 30%-os növekedést várnak. Üzleti évük júniustól júniusig tart.