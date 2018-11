Magyarországra jöhet a skandinávok készpénzkivégző fegyvere

Az utolsó helyek még kiadók csütörtöki Banking Technology konferenciánkon! Regisztráció és teljes program itt! ÁTTEKINTÉS

Az Auka nemrég bejelentette a Settle indulását Európában - az app még a nagyközönség számára nem elérhető, de érdemes résen lenni, mert hamarosan megnyitjuk az előzetes regisztrációt és a nyilvános indulás is hamarosan várható.Mi hoztuk létre az egyik első mobilfizetési rendszert Norvégiában, ahol a lakosság már 65 százalékban használ mobilfizetéseket. Mindig is ezen a területen voltunk jelen, bankokkal és távközlési cégekkel dolgozunk együtt 2010 óta. Gyakorlati tapasztalataink vannak a való életből, ami a mobilfizetések következő generációját és az üzleti rendszereket működteti, és most itt az ideje, hogy Európa is megkapja a lehetőséget arra, hogy egyszerűsítse az életét. A Settle az Auka mobilfizetési platformjára épül - ugyanarra a platformra, amely a norvég mobilfizetési forradalomban központi szerepet játszott. A Settle-lel az Auka mindent elvégez, kivéve a rendszer disztribúcióját.A magyar bankoknak miért lehet érdekes egy ilyen mobilfizetési rendszer?A bankok, távközlési cégek és mindazon cégek, amelyek egy mobiltárcát szeretnének elindítani, három lehetőség közül választhatnak: az első, hogy saját mobilfizetési rendszert építenek az alapoktól, a második, hogy white-label technológia licencét veszik meg, a harmadik pedig, hogy csatlakoznak egy már létező sémához.Ha megvan a kellő technológiai erőforrás és a kompetencia ahhoz, hogy mobilfizetési megoldást építs házon belül az alapoktól, akkor az első opció vonzó lehet. Úgy is működhet ez a lehetőség, ha tanácsadóknak fizetsz azért, hogy felépítsék a startvonaltól ezt a megoldást.A kettes számú megoldás, hogy megveszel egy a polcról levehető white-label megoldást. Ez biztosítja azt is, hogy a cégnek nem kell a technikai működtetéssel bajlódnia, feltéve ha egy SaaS modellről (Software as a service - szolgáltatásként megvehető szoftvert) van szó.Az első és a második lehetőség esetén a cég, mondjuk egy bank, nagy pénzügyi kockázatot vállal. Rengeteg időt kell eltölteniük azzal, mi minden kell ahhoz, hogy sikerrel működjön a megoldás. A megfelelő kivitelezés és a működési modell a siker kulcsa. Mindegy hogy az első vagy második megoldást választod, fel kell építened egy csapatot, amely rendelkezik a szükséges kompetenciákkal az elejétől kezdve, máskülönben a sikernek kevés az esélye.Az Auka tapasztalatai szerint a legtöbb banknál (és távközlési cégnél, vagy bárkinél, aki mobilfizetési megoldást akar elindítani) nincs meg a kellő tudás és erőforrás ehhez. Az Auka viszont pontosan ezzel a szakértelemmel (és az unikális technológiával) rendelkezik, és bizonyítottuk is ezt. A bankoknak, távközlési cégeknek, nagykereskedőknek egy dolguk van: masszív disztribúciós csatornájuk. Minden más értékteremtő erő megvan az Aukánál. A Settle-lel a bankok már ma partnerséget tudnak kötni velünk, és megvédhetik magukat az érkező versenytől, amelyet a PSD2 utáni világ hoz el. Mér nincs sok idő hátra, tehát szerintünk az első két megoldás már nem jelent igazi opciót.Igen, a Settle az azonnali fizetési rendszerrel is működik. A platformunk már most is több típusú háttérrendszerrel működik együtt. Számlákat, kártyás rendszereket, bankközi klíring rendszereket, Sepa rendszert és még sok más rendszert kötünk össze. Ha egy hatékony rendszer elérhető egy országban, a Settle-t tudjuk ezzel működtetni. A nap végén az ügyfeleket egyáltalán nem érdekli, hogy a számítógépek hogyan mozgatják a pénzt, ha az gyors, biztonságos és lehetőleg ingyenes. Mindig a legjobb megoldást választjuk. Mi mindig üdvözöljük az új infrastruktúrákat, és azt látjuk, hogy egész Európában hasonló kezdeményezések születnek, ami nagyszerű dolog a Settle-nek, a bankoknak és az ügyfeleknek. Egyes országokban azt látjuk, hogy az infrastruktúrák, miközben hatékonyak és központosítottak, nem igazán nyújtanak megfelelő pénzügyi ösztönzőket a bankoknak, például, a kártyás hálózatok. A Settel-lel kiegészítve ez a probléma megoldódik. A Settle értéket teremt függetlenül attól, milyen infrastruktúra működik alatta, és alkalmas arra, hogy új banki és fizetési infrastruktúrákat fogadjon be.A dán MobilPay és a norvég Vipps is azt tervezi, hogy nemzetközi mobilfizetési rendszerré válik. A MobilePay már most elérhető néhány skandináv országban. A kihívás, hogy olyan partner modelleket találjanak, amelyek hajlandóak együttműködni velük. Ha egy bank egy saját megoldást erőltet a piacra, mások ellenállhatnak ennek, mellyel bizonytalanságot és egészséges versenyt teremtenek.A verseny nyilvánvalóan egészséges - ez vezeti az innovációt és letöri az árakat, de a fizetési sémáknak masszív elterjedtség és jól kezelt rendszer kell, ami megoldja a felhasználók problémáit. Ha néhány fizetési megoldás létezik, és az ezek közötti átjárhatóság nincs meg vagy alacsony, akkor a rendszer túl bonyolult lesz, és az emberek visszatérnek a készpénz és a bankkártyák használatához. Ez az, amiben más a Settle. Mi nem egy bank vagyunk, mi adjuk a fizetési sémát, és a partnerségre nyitottak maradunk, így minden bank és szereplő csatlakozhat és együtt építhet új piacot.A különbség a skandináv bankok és az európai bankok között, egyszerű: előbbiek már meglépték ezt, utóbbiak még nem. Nem hisszük, hogy ennek bármi köze lenne az északi országok virágzó gazdaságához, ahogyan azt sokan gondolják. Ennek legvilágosabb ellenpéldája India és Kína. Ezekben a régiókban ugyanazok a mobilfizetési modellek alakultak ki hasonló elterjedési arányokkal. Ezek a korábban kifejezetten készpénz alapon működő országok teljesen más gazdasági adottságokkal rendelkeznek, mint a skandináv országok, miközben a mobilfizetés elterjedtsége extrém módon hasonló. Szóval azok az érvek, hogy a "mi országunk más" és "ez nálunk soha nm működhet" egyszerűen nem igazak. Kultúrától, vallástól, földrajzi helytől és pénzügyi státusztól függetlenül működik mindenhol.Ma a legnagyobb fenyegetést az európai bankok számára a bigtechek és a fintech óriások jelentik, mit az AliPay. Amikor a PSD2 elindul, ezeknek a cégeknek megvan a kivitelezéshez szükséges erőforrásuk arra, hogy az új nyitott banki szabályokkal elvegyék a bankok fizetési bizniszét, akár egyetlen nap alatt. ezt láttuk Indiában is, ahol a SPD2-höz hasonló szabályok nyomán a Google elindította a Tezt, amely az AliPayhez és skandináv mobilfizetési appokhoz hasonlóan alakítottak ki. Kevesebb, mint egy év alatt Google Pay-re brandelték át a rendszert és ma már havonta több mint 25 millió felhasználójuk van. Az európai bankok tehetnek azért, hogy megvédjék a piacukat azelőtt, hogy harmadik feles szolgáltatók hozzáférnének a számlákhoz. Csatlakozhatnak a Settle-höz, amely egy fejlett fizetési modell minden előnyét biztosíthatja számukara.