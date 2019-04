Majdnem egymilliárd eurót pakol egy japán bank a Wirecardba

Az ötéves lejáratú instrumentumok segítségével 130 dolláros áron juthatnak majd Wirecard-részvényekhez a japán befektetők, ez körülbelül 5%-kal jelent magasabb árfolyamot, mint a techcég papírjainak tegnapi záró ára. A két társaság közt a lépéssel stratégiai partnerség is indul. Korábban a Bloomberg arról értesült, hogy a techcég 5%-os tulajdonrészt tervez vásárolni a német fintechben."A Softbank támogatni fogja a Wirecard terjeszkedését Japánba és Dél-Koreába, ezen kívül együttműködési lehetőséget biztosít a Softbank nemzetközi, digitális fizetési, adatelemzési és AI-portfóliójával" - nyilatkozta a Wirecard.A Softbankkal való együttműködés abban is segíthet, hogy visszatérjen a Wirecard iránt érzett befektetői bizalom, miután a Financial Times cikkeinek köszönhetően a német fintechcég piaci kapitalizációja a korábbi háromnegyedére esett, majd átmenetileg a német felügyelet felfüggesztette a vállalat részvényeinek shortolását: