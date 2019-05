Május 31-én eldől az azonnali fizetés sorsa Magyarországon

A témáról kiemelten lesz szó május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Május 31-én a nagybankok vezérigazgatói és az MNB képviselői összeülnek, hogy az azonnali átutalási rendszer július elsejére tervezett indulásának körülményeiről tárgyaljanak.

Az azonnali átutalási rendszer elindításának időpontját rendelet rögzíti, mely szerint a július elsejei indulásra minden banknak el kell készülnie a fejlesztéssel, ekkor élesedik a rendszer jelen állás szerint.Azonban mint korábban is írtunk róla, , az OTP és más, a javaslatot nyíltan fel nem vállaló bankok azt javasolják a Bankszövetségen keresztül az MNB-nek, hogy első körben csak kis értékű tranzakciókkal teszteljék a rendszert, és majd akkor induljanak el teljes terhelés mellett, ha már biztosan és hibamentesen működik az azonnali átutalás.A javaslat szerint az azonnali fizetési rendszer a kitűzött július elsejei induláskor csak pilot-üzemmódban induljon el, és maradjon is így mindaddig, míg "minden egyes rendszertag megbizonyosodik a saját rendszere biztonságos működését illetően".A javaslat mögött álló bankok közül eddig egyedül az OTP vállalta fel nyíltan, hogy egy ilyen indulást látnának szívesen, ugyanakkor leszögezik: ennek oka nem az, hogy nem készülnének el, ők a startra készen fognak állni. Több más bank viszont, úgy tudjuk, nem örülne egy részleges indulásnak vagy halasztásnak.Egy forrásunk szerint júniusban már valódi, kis értékű tranzakciókkal hajtanak végre teszteket a rendszeren, vagyis egyfajta pilot-üzemmód mindenképpen lesz, ugyanakkor a javaslat óvatossága is indokolt lehet ettől még, hiszen nyilván nagyobb a hibák kockázata, ha a teljes terhelést kapja majd az átutalási rendszer.Az MNB természetesen szeretné tartani az évekkel korábban betervezett időpontot, de nem mindenáron, úgy fogalmaznak, figyelik a piacot, és ha kell, megteszik a szükséges lépéseket. A központi rendszer kiépítését végző GIRO Zrt. a maga részéről készen áll, a központi rendszer tesztjére már év eleje óta lehetősége van a bankoknak.

A témáról kiemelten lesz szó május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Kapcsolódó cikkek: