Már 146 évnyit parkoltak az OTP mobilalkalmazásával

A Simple by OTP alkalmazásában 2017 első félévéhez viszonyítva több mint kétszer annyi, 1,2 millió tranzakció ment már végbe az idei évben. A tranzakciók 1,78 milliárd forintos értéke pedig volumenben is duplázódást jelentett. Az alkalmazáson belüli tranzakciók mellett a tavaly bevezetett érintéses mobilfizetés funkció a tavalyi 77 milliós, első féléves forgalomhoz képest idén már majdnem elérte az 5 milliárd forintot. Emellett a SimplePay 2018 első félévében két és félszer annyi tranzakciót (közel 3,5 millió darab) bonyolított, mint tavaly. Mindez volumenben is két és félszeres növekedést jelent (a féléves végeredmény több mint 35 milliárd).A Simple by OTP alkalmazásban továbbra is a mobilparkolás szolgáltatás a legnépszerűbb. A felhasználók idén eddig több mint 825 ezer alkalommal parkoltak az alkalmazással és ha a parkolások összesített időtartamát nézzük, akkor ezek összege közel 147 évre jön ki. A parkolás mellett az autópálya-matrica és a mozijegy-vásárlás voltak még a népszerű szolgáltatások a felhasználók körében. 142 ezer alkalommal vásároltak matricát, mozijegyből pedig több mint 128 ezer darabot vettek a felhasználók.