Még idén fontos döntést hozhat a kormány a mobilhálózatokról

szándékai szerint a kormány még idén dönt arról, hogy a magyar mobilszolgáltatók 4G és 4G+ beruházásait kiemelt jelentőségűvé váljanak, ami komoly szabályozási előnyt jelent nekik.

Az önvezető autók megjelenése várható a következő években, ez azonban nem egyetlen technológia, hanem technológiák összessége, egy koncepció, amely egy hálózati környezetben működik - kezdte előadását Christopher Mattheisen. Az önvezető autók mellett számos innovatív technológia nem működhetne hálózatba kapcsolás nélkül: az okos parkolásban, a távsebészet megjelenésében vagy éppen egy modern borászatban a tökéletes aszú elkészítésében is hálózatba kapcsolt gépek és mesterséges intelligencia segítenek.- emelte ki Mattheisen.Ugyanakkor a ma már elterjedt mobiltechnológia nem biztos, hogy elégséges a rengeteg új technológia hálózatba kapcsolására. A ma létező hálózatokhoz képest 3 fontos tulajdonságban kell előrelépni:Az 5G a már említett technológiákat képes kiszolgálni, de ezek mellett új üzleti modelleket teremthet, például önkiszolgáló bárok, éttermek kialakítását is lehetővé teszi. A zalaegerszegi tesztkörnyezetben az 5G különböző felhasználási módjait fogják kipróbálni, ehhez pedig a T-Systems partnereket keres.Mattheisen előadását követően Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos arról beszélt, hogy mára a digitalizáció a cégek versenyképességének a motorjává, így az országok, és ezen keresztül a globális gazdaság motorjává vált. Azok a nemzetgazdaságok képesek a versenyképességüket javítani, amelyek felismerik a digitális gazdaság jelentőségét. Európa a digitális versenyen Amerikától és Ázsiától le van maradva. Ez nem egy szépen csillogó bronzérem, hanem egy utolsó hely. A magyar digitális gazdaságnak az a célja, hogy Magyarország versenyképes maradjon Kínával és Amerikával szemben, illetve ezáltal Európa helyzetét is javítsa - jelentette ki.Fontos, hogy az EU-ban egy közös digitális, pénzügyi politika jöjjön létre, hasonlóan az agrár és vidékfejlesztési politikához, vagyis közös uniós pénzből fejlesszék a digitális gazdaságot. Meg kell határozni a kitörési pontokat, amiben Európa lehet, mint Ázsia vagy Amerika. Ha nem keressük ezeket a területeket, akkor nem is fogjuk megtalálni, pedig a digitalizáció példátlan gazdasági lehetőséget teremt számunkra: Magyarország a KKE-régió digitális központjává szeretne válni.Deutsch Tamás bejelentette azt is: