Megalakult ma a Mesterséges Intelligencia Koalíció

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapító tagként vesz részt a Magyarországi Mesterséges Intelligencia Koalíció munkájában (MI Koalíció). Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett koalíció alapító nyilatkozatát - több mint 70 egyetemi és akadémiai kutatóközponttal, technológiai vállalattal és állami szereplőkkel együtt - a jegybank részéről Windisch László, az MNB alelnöke írta alá ma Balatonfüreden.Az MI elemzések szerint 2030-ra 13 300 milliárd euróval növeli majd a globális gazdaság teljesítményét. A hazai pénzügyi rendszer szereplői - önálló fejlesztésekkel vagy pénzügyi technológiai (fintech) cégekkel összefogva - is egyre gyakrabban alkalmazza ezt a technológiát. Az MNB egy korábbi felmérése szerint pl. a magyarországi biztosítók, pénztárak és pénzügyi közvetítők 30 százaléka már használ valamiféle MI-megoldást tevékenysége keretében.A most létrehozott MI Koalíció célja állandó szakmai és együttműködési fórum biztosítása az MI-fejlesztők, illetve a felhasználói oldalt képviselő piaci és állami szereplők, illetve az akadémiai és szakmai szervezetek közt. Kiemelt feladat Magyarország MI stratégiájának kidolgozása, amely révén az MI alapú technológiai fejlesztés és alkalmazás kedvező gazdasági és szabályozási környezetben tud eredményeket elérni. A koalíció feladata emellett az MI elterjedésével összefüggő társadalmi és gazdasági hatások elemzése is.Az MNB az idei évben külön Fintech Lab szervezeti egységet alapított a pénzügyi technológiai innovációk, így az MI hatékony fejlesztésének és alkalmazásának előmozdítására. A szintén a jegybankon belül létrehozott Innovation Hub egyrészt szabályozói támogató platformként működik az innovátorok számára az újításaikkal kapcsolatos pénzügyi jogi kérdések tisztázására, másrészt az információmegosztást és együttműködést szolgáló kommunikációs felület is. Az Innovation Hub emellett információs tárház a pénzügyi szolgáltatásokhoz kötődő jegybanki elvárások, kötelezettségek áttekintésére, illetve nemzetközi kooperációs platformként működik a fintech innovációkat támogató külföldi pénzügyi hatóságokkal való együttműködés érdekében.