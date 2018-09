Jelenleg öt kereskedelmi bank: a Budapest Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, az MKB Bank és az OTP Bank mobiltárcái teszik lehetővé az ügyfeleknek, hogy kártya helyett mobiljukat érintsék a terminálhoz. Az egyre több mobiltárcát kínáló banknak köszönhetően a növekedés 2018 elején huszonhatszoros volt.

A fizikai környezet annyira biztonságos lett, hogy a csalási kísérletek nagyobb része már az online térben fordul elő. A cél továbbra is az, hogy az ügyfélélmény megbízhatóan optimalizálva legyen az eszközökre, azaz a kártyabirtokosok könnyen, gyorsan tudjanak majd tranzakciókat végrehajtani, a technológiai háttér szolgáltatója - azaz elsősorban a bank - pedig megadja ehhez a szükséges biztonságot.

melyik kezével használja a készüléket,

milyen gyorsan gépel,

milyen jellemző hibákat vét gépelés közben,

milyen gyorsan veszi elő az okostelefonját a zsebéből,

milyen erősen nyomja rá az ujját,

sőt, érintési és hangmintákat is használ az azonosításhoz.

Megállíthatatlanul növekszik a mobilfizetések száma Magyarországon: a Mastercard 2017-es adataihoz képest idén május végéig a magyar kártyabirtokosok jóval több alkalommal használtak mobiltelefont egyérintéses fizetésre.A fizetéstechnológiában előttünk álló fejlesztések, szabályozási és technológiai változások a bankoktól kezdve a végfelhasználókig valamilyen szinten mindenkit érinteni fognak. A vállalat szakemberei szerint a digitális fizetési megoldásoknál, így a mobilfizetéseknél is meg kell találni az összhangot a felhasználói élmény növelése és a biztonság folyamatos erősítése között.Miközben a digitális fizetés Magyarországon is egyre népszerűbb és változatlanul biztonságos, a kártyabirtokosok fokozott védelme érdekében lépteti életbe az Európai Unió azt az új szabályozást, amely előírja, hogy a digitális fizetéseket csak úgynevezett erős ügyfélhitelesítés (Strong Customer Authentication) után hagyhatja jóvá a szolgáltató. Mindez azt jelenti, hogy a három rendelkezésre álló azonosítás típusból: az ismereten alapuló (pl.: jelszó), a birtokláson alapuló (pl.: token kártya) és a biometrikus azonosításból (pl.: ujjlenyomat) legalább kettőt használni kell a fizetés jóváhagyásánál.A Mastercard ezért azt ajánlja a bankoknak, hogy a három azonosítási típus közül a biometrikus megoldást használják ügyfélhitelesítésnél.Fontos az is, hogy a pozitív ügyfélélménnyel, azaz az egyszerű azonosítás lehetőségével minél több helyen találkozzon a felhasználó - nem csak fizetésnél, hanem például netbanki tranzakcióknál is. Ennek fejlesztése azért fontos, mert vonzóvá teheti az online ügyintézést azok számára, akik még nem használják kártyájukat online, de a gyakorlott felhasználók számára is hozzáadott értékként jelenhet meg.A fizetéstechnológiai vállalat szerint a biometrikus azonosítás jelentheti a megoldást, vagyis az ügyfélélmény és a magas fokú biztonság metszéspontját: ezeket folyamatosan fejlesztik, egyre precízebbek és okosabbak lesznek.Az iparág gyakorlatilag kapujában áll egy jelentős technológiai lépésnek: a közeljövőben folyamatos hitelesítést végezhet majd az eszköz.A gyakorlatban ez olyan megoldásokat jelent, hogy az arcfelismerés vagy az ujjlenyomat mellett a mobil eszköz azt is ellenőrizni tudja, hogy valóban mi használjuk azt az eszközt - például úgy, hogy a felhasználóA Mastercard egy korábbi felmérése szerint a magyar felhasználók nyitottak a biometrikus fizetésre: a válaszadók több mint fele jobban bízik a biometrikus, mint a hagyományos hitelesítési módokban.Szetnics László, a Mastercard regionális üzletfejlesztési vezetője szerint elsődleges cél, hogy a digitális vásárlás minden területén magas szintű biztonságot teremtsenek a felhasználók számára. A kártyatársaság ezért vezette be az ún. tokenizációs technológiát a digitális fizetéseknél, amely biztosítja, hogy a kereskedő terminálja és a fizetésitechnológiai szolgáltató között az adatok biztonságosan mozogjanak.Az Mastercard technológiája a mobilpénztárcák háttérendszereként működik, azaz a fizetési folyamatok során gondoskodik a biztonságról. A tokenizáció során a Mastercard a fizikai kártya helyettesítésére egy virtuális kártyát, úgynevezett tokent hoz létre. A digitalizációval pedig ez a token eljut a felhasznál telefonjára és csak az adott készülékkel indított tranzakcióknál használható. Így a felhasználó úgy tud mobiltelefonjával fizetni, hogy abban nem tárolódnak a fizikai kártya adatai.