Megérkezett a budapesti biciklis útvonaltervező

Egy magyar-angol kétnyelvű térképre került a budapesti kerékpárforgalmi főhálózat - vagyis Budapesten belül kerékpározásra biztonságossá tett utakon lehet biciklis útvonalat kérni. Az app útvonalában a forgalomcsillapított területek, azok az utcák, amelyek kerékpárral is egyirányúak és azok a közösségi közlekedési vonalak szerepelnek, amelyeken lehetőség van bicikliszállításra is - számolt be az Index.Kipróbáltuk az appot és az oldal útvonaltervezőjét is, mint kiderült, a mobilappban élőben mozog a helyzetünket jelölő kis kék pont, vagyis például egy biciklire szerelhető mobiltartóval simán az autós GPS-ekenél megszokott módon használható a térkép.Ugyanakkor két cím között az app és a számítógépes online verzió valamiért más útvonalat tervezett, és a két útvonal alternatíváját nem is jelenítette meg. Az alternatív útvonalakat pár keresés alapján egyébként sem jeleníti meg az app.Az új térkép nyomtatott verziója beszerezhető a BKK ügyfélközpontjaiban, a jegy- és bérletpénztárakban, online pedig a BKK Futár mobilappban és ezen a címen.