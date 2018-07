Megjósolta a 2008-as válságot - Most hatalmas tételben fogad a Tesla bukására

Elon Musk egy nagyon-nagyon okos ember, de rengeteg okos ember van a világon, és neked vezetned kell az embereidet. Neki vezetési problémái vannak. Sehol sem tart az önvezető autózásban, és hatalmas versenyre számíthat jövő évben.

Eisman korábban arról vált híressé, hogy megszedte magát a 2008-2009-es válságon, a Big Short (A nagy dobás) című film is többek közt róla szól. Most Esiman azt mondta a Tesláról a Bloombergnek: Eisman múlt pénteken is beszélt a Tesláról, akkor kiemelte azt is, nagyon sok vezető távozott az elmúlt két évben.Nemrégiben egy belső dokumentum szivárgott ki a Teslától, amely szerint az autógyártó egyes beszállítóitól azt kérte, be nem fejezett projektekért előre kifizetett összegek egy részét fizessék vissza, hogy a harmadik negyedévben nyereséget mutathasson ki a cég. A Tesla egyik szóvivője megerősítette, hogy "kevesebb mint 10 szállítójuktól" kérték ezt. A hírre nagyot esett a Tesla árfolyama, és a céget ma sem kímélik a befektetők: a mai kereskedésben eddig 2,6 százalékot esett a Tesla.