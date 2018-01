Megjósolta a gazdasági világválságot, most a bitcoinra mondta ki a végítéletet

A bitcoin és a kriptopénzek érdekes világáról lesz szó következő klubunkon, amelyre rohamosan fogynak a jegyek. Le ne maradjon róla! ÁTTEKINTÉS

Míg az internet hamar elhozta az e-mailek, a World Wide Web és a kereskedelmi vállalkozások rohamos elterjedését, az eddigi egyetlen működő blockchain alapú megoldás, a bitcoin és a kriptopénzek még a létrehozásuk célját sem tudják betölteni.

A közgazdász véleményével több ponton is vitába szállnánk, de ezek közül a legfontosabb, hogy szerintünk a blockchain technológia hasznosítására egy sor már működő pénzügyi megoldás létezik, és sok az ígéretes projekt is. A banki felhasználásának 10 ígéretes példáját legutóbb itt szedtük össze, de ezeken felül a biztosítási piacon, az elszámolási/klíring tevékenységben és a mindennapi élet sok területén (ingatlan nyilvántartás, szavazás, stb.) is sok helyen kísérleteznek már a technológiával.

Nouriel Roubini a Project Syndicate-en megjelent véleménycikkében arra figyelmeztet: a bitcoin és a blockchain közel sem akkora találmány, mint az internet, amihez sokan hasonlítják. Szerinte a bitcoint megalapozó technológia hype-ja mellett sokkal inkább olyan technológiák forgatják fel a pénzügyeket, amelyek már bizonyítottak: a mesterséges intelligencia, a big data technológiák és a dolgok internete (IoT). Mindezeknek köszönhetően terjedtek el a Paypal, a WeChat Pay, a Venmo, az Alypay és társaik, akiknek naponta több százmillió felhasználójuk van.A pénzintézetek ma már hetek helyett másodpercek alatt pontos döntést hozhatnak a hitelezők adósminősítéséről,sőt, az adatvezérelt megoldások idővel a bankszektor hitelezésének ciklikusságát is eltüntethetik. A blockchain technológia mai állapotát sokan az internet korai szakaszához hasonlítják, de a közgazdász szerint nekik nincs igazuk.A bitcoinnak elszámolási egységként tartós, stabil értéktároló eszközként kellene funkcionálnia, de szerinte nagyon kevés helyen fogadják el, az árfolyama pedig 20-30 százalékot változik akár napon belül. A bitcoint promótálók szerint mivel csak 21 millió darabot lehet belőle összesen előállítani, nem lehet leértékelni, mint a hagyományos pénzeket. Ugyanakkor rámutat: az eredeti bitcoin lánca már most három részre oszlott, és minden nap új kriptopénzeket indítanak útjára. Az ICO-k is mindennapossá váltak, ezek nagy része ráadásul átverés. Összességében mindez azt jelenti, hogy a pénzkínálatot nap mint nap nagy mennyiségben növelik, olyan mértékben, amire jegybankok esetében nincs is példa.Úgy véli, a kriptopénzek pénzügyi lufik, hiszen nem tranzakciós célra veszik őket, hanem azért, mert arra számítanak, nőni fog az értékük. A bitcoin használata és bányászata ezen felül rendkívül sok elektromos energiát igényel. Eddigi legnagyobb tranzakciós felhasználási területe a feketepiac, ahol drogokat, fegyvereket vesznek vele, adót kerülnek el vele, és pénzmosásra, a tőkekorlátozások megkerülésére használják - vélekedik Nouriel Roubini.A teljes véleménycikket itt olvashatja el.