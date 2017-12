Megrohanták a bankautomatákat a magyarok

A kormány POS-terminál telepítési programjának hatása egyre jobban érződik a számokon, az idei harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest 13 ezerrel több kereskedőnél, 18 ezerrel több terminálon fizethettünk kártyával. A második negyedévhez képest ez azt jelenti, hogy 6 százalékkal, közel 7 ezerrel több terminál működök a kereskedőknél. A terminálok

A kártyás forgalom részben ennek köszönhetően nőtt 25 százalékot meghaladó mértékben, a forgalom közel 70 százaléka pedig már érintéses fizetéssel zajlott. A hagyományos kártyás forgalomnál is gyorsabban emelkedett az online fizetések mértéke, mely 37 százalékkal emelkedett mind az értéket, mind a darabszámot tekintve.

A kártyás készpénzfelvételek értéke mindeközben 2 éve nem látott ugrást mutatott, 8,5 százalékkal emelkedett a plasztikkal felvett készpénzmennyiség a negyedévben.

de még mindig másfélszer több készpénzt veszünk fel a bankkártyánkról, mint amennyit a pénztáraknál fizetünk velük.

Összességében azonban még utóbbit figyelembe véve is javult a kártyás fizetések aránya a készpénzfelvételek rovására,

A negyedévben a bankoknak több mint 128 milliárd forint bevétele származott pénzforgalmi szolgáltatásokból, ami 7 százalékos emelkedésnek felel meg éves alapon. A forgalom ennél is nagyobb mértékben bővült, így fajlagosan olcsóbbá váltak az elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások - emlékeztet az MNB közleményében. A legnagyobb bevételeket az átutalási és a számlavezetési szolgáltatások nyújtásából érték el a pénzforgalmi szolgáltatók, ami az összes bevétel 24, ill. 19 százalékát jelentette. Az ingyenes készpénzfelvétel ellenére a készpénzfelvételek is a bevételek tetemes részét képezték, a 128 milliárd forintnyi bevétel mintegy 14 százalékát (18 milliárd forint) tették ki. Igaz, a bankoknak e bevétel után még tranzakciós illetéket is kell fizetniük.