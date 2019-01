Megszólalt a GIRO: már a bankoknál a nyugdíjak

Az átutalási rendszereket működtető GIRO közölte: a MÁK által indított valamennyi nyugdíj tranzakciót a GIRO Zrt. rendszereiben pénteken elszámolták, és elküldték a bankoknak.Ugyanakkor a legtöbb bank számlavezető rendszere normál esetben estére bezár, és reggel újra kinyit. Amelyik banknak a zárást követően küldték el a tranzakciókat, azoknál a bankoknál - ha kivételesen emiatt nem tartottak nyitva hosszabban - csak hétfőn kapják meg a nyugdíjasuk a pézüket.Több olvasónk este 9 óra körül is arról számolt be, a bankszámlájára mostanáig sem érkezett meg a várt összeg, míg előfordul olyan beszámoló, amely szerint még este nyolc órakor, vagy azután is érkezett jóváírás.