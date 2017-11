Megszólalt az MNB a bankokat felforgató szabályozásokról

A bankok úgy készüljenek, hogy 2019 január elsejétől ennek kell megfelelni.

Milyen szabályozás lesz az azonnali átutalásokról?

A Giro jó eséllyel december közepére állapodik meg az azonnali rendszer szállítójával.

Az átmeneti időszakban úgynevezett képernyő interface-szel történő (screen scraping) engedélyezett lesz, a személyes hitelesítési adatokhoz csak azok kibocsátója és igénybe vevője férhet hozzá. Az átmeneti időszakban a jelenlegi szabály lesz érvényben, tehát ha valaki kiadja az adatot, és a harmadik feles szolgáltatónál visszaélés történik, akkor az ügyfél lesz a felelős.Az új típusú szolgáltatók szempontjából is fontos, hogy újra kell engedélyeztetni magukat, ezért ezzel érdemes sietni, a számlainformációs szolgáltatóknál csak bejelentési kötelezettség lesz. Ezeknek a szolgáltatóknak egy jelentést kell küldeniük az MNB-nek minden évben a tevékenységükről. A PSD2 részletszabályairól szóló rendeletek (RTS-ek) az elfogadást követő 18 hónaptól Európában, itthon 2019 január 1-től lépnek életben. Utóbbi azt jelenti, hogy az adatokért vállalt felelősség a bankokhoz kerül 2019. január elsejétől, vagyis ilyenkor ha kár éri az ügyfelet, akkor a bank viseli a költségeket.- üzente a bankoknak Bartha Lajos.Épp most zárták le a konzultációt az azonnali átutalások szabályozásáról, jogszabályi szinten a tervezetet elkészítette az MNB, a piac pedig véleményezheti. 2019. július 1-én lépnek hatályba a tervezet rendelkezései. Az éles indulási céldátum továbbra is 2019. július elseje, a központi infrastruktúra kiépítője, a Giro Zrt. már korábban közzétette a szabálykönyvet, amelyek tartalmazzák a szabványokat, üzenettípusokat.Az alapvető feladat házon belül, hogy a folyamatokat át kell állítani, vagyis a 7/24 órás működésre. Nem elegendő, hogy lesz egy központi infrastruktúra, hanem mindenkinek erre az alapinfrastruktúrára kell fejlesztenie új szolgáltatásokat - fejtette ki Bartha Lajos, MNB igazgató Banking Technology konferenciánkon.