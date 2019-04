Megszünteti a sárga csekekk befizetését az OTP a fiókjaiban

Az elektronikus fizetésekről, az azonnali átutalási rendszerről és a PSD2-ről is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az elektronikus fizetésekről, az azonnali átutalási rendszerről és a PSD2-ről is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes regisztrálni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az OTP azt javasolja, akiknek internetbanki hozzáférésük van, utaljanak azon keresztül, vagy állítsanak be csoportos beszedési megbízást. Azok, akik a személyes ügyintézést részesítik előnyben, a sárga csekkek befizetésére más elfogadó intézményekben is lehetőségük van, például a postákon. Ha valaki továbbra is az OTP bankfiókjaiban szeretné befizetni a tartozásait, ezt továbbra is megteheti, de ebben az esetben a feladóvevényt áprilistól már nem tudják érvényesíteni, helyette pénztárbizonylattal igazolják a befizetést - írja a bank bejegyzésében.