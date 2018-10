Megvan a spekik új kedvence a magyar tőzsdén

Jönnek mennek a sztorik

2012 és 2017 között több mint 5 éven keresztül nagyjából 50 forint alatt kereskedtek az OTT, korábban HybridBox papírjaival. Azt azért nem lehet mondani, hogy ne lett volna mozgás a részvényekben, hiszen 2014-ben még 2 forint alá is benézett az árfolyam, 2016-ra pedig már 40 forint közelébe emelkedett, de a vállalat piaci értéke és a részvények forgalma alapján marginális szereplője volt a magyar tőzsdének.Tavaly októberben azonban érkezett egy hír, ami alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját: az OTT és partnere, az iSRV szerződést kötött egy kolumbiai biztonságtechnikai céggel, az ESU-val, amelynek keretében vénaszkenneres biztonságtechnikai megoldásokat értékesítenek kolumbiai nagyvárosokban, ráadásul a magyar cégek tárgyaltak a kolumbiai hadsereg tulajdonában álló innovációs központtal arról, hogy közös projekteket indítsanak. A dél-amerikai kapcsolat hírére az OTT árfolyama meredeken emelkedett, miközben október elején még csak 45 forinton, november közepén már 320 forint felett álltak a jegyzések, vagyis az esetleges dél-amerikai terjeszkedés hírére másfél hónap alatt több mint hétszeresére emelkedett az árfolyam.Azóta érdekes hírek jelentek meg a cégről, hiszen úgy tűnik, mint ha a cég tevékenységi köre is folyton változna, hol a biometrikus azonosításon van a fő fókusz, hol CNC-gép fejlesztésén és az ipar 4.0-án van a hangsúly, most pedig a TV2-vel kötött megállapodás és a streaming szolgáltatás a fantázia a papírokban. Nehéz mit gondolni az OTT-ről, látszik, a befektetők sem tudják hová tenni a céget, idén 186 és 323 forinton is álltak a jegyzések.

Nagyot nőtt az OTT

Az OTT iránt finoman szólva sem nagyon érdeklődtek a befektetők egészen 2017-ig, akkor azonban felrobbant a cég árfolyama, amely tavaly október-novemberben közel hétszeresére emelkedett, ezzel a vállalat piaci kapitalizációja szabad szemmel is jól látható lett, tavaly a csúcson több mint 9 milliárd forint volt, de még most is 7,6 milliárd forinton áll.

Az OTT-ONE papírjait a BÉT T kategóriájában jegyzik, az itt szereplő papírokban általában nem magas a forgalom, mondjuk úgy, nincsenek a befektetők fókuszában, viszont, ha sztori van bennük, akkor gyorsan rávetik magukat a kisbefektetők, ilyenkor meredeken megugrik a tőzsdei forgalom is. Ezt láthattuk az OTT-nél tavaly és idén év végén, amikor több százmillió forintos napi forgalom mellett kereskedtek a vállalat papírjaival, de a szórás nagy, vannak 1-2 millió forintos forgalmú napok, azokat váltják a több tízmilliósak. Idén egyébként 52 millió forint a napi átlagforgalom a vállalat papírjaiban.

T kategória A BÉT lehetőséget biztosít azon közepes és kis kapitalizációjú cégek számára is, amelyek a bevezetéskor nem hajtanak végre nyilvános tranzakciót, azaz technikai bevezetéssel lépnek a piacra. Ezáltal ez a kategória a szabályozott piaci megjelenés első fokozatának számít. A tőzsde a T kategóriára vonatkozóan a törvényekben a szabályozott piacra való bevezetés esetén előírtakon túlmenően nem támaszt egyéb követelményeket.

OTT-ONE: a techstartup

Streaming: az üzletág kulcsrakész megoldásokat kínál video-on-demand és élő TV kiszolgálásra, bármilyen platformon akár 90 nap alatt

Esport: hosszú távú fejlődési lehetőséget lát a társaság a gaming iparágban, ezen belül az esportban, ezért 2016 óta nemzetközi szinten is foglalkoznak a területtel

Biztonságtechnika: közepes-és nagyméretű vállalatok számára kínál az OTT-ONE komplex biztonságtechnikai megoldásokat, amelyekhez nem kell lecserélniük a meglévő rendszereket, mert a jelenleg használt eszközök teljes skálásával kompatibilisek.

Mit mutatnak a számok?

A szoftverfejlesztéssel foglalkozó technológiai startupot 2010-ben alapította, az EcoNet korábbi ügyvezető igazgatója,, aki a Microsoft ügyvezető igazgatójaként is dolgozott,, aki a Synergon elődjétől csatlakozott az alapítókhoz, valamint. A cég HybridBox néven kezdte a tőzsdei pályafutását a BÉT-en.Első termékük egy olyan program, illetve a hozzá tartozó hardver volt, amit a televízió és az internet összekötésére terveztek, lehetővé téve a streaming média szolgáltatást. A kezdeti tervek között az szerepelt, hogy csak az első fázisban támaszkodnak a hardver értékesítésekre, a fő termék hosszú távon inkább a szoftver lesz és közben felveszik tartalomszolgáltatókkal is a kapcsolatot, hogy minél több videóhoz és adáshoz férjenek hozzá.Az OTT-ONE nagyobb ügyfelei között találjuk például a Telenort, amellyel a Telenor MyTV szolgáltatást fejlesztik, egy kolumbiai biztonságtechnikai cég, az ESU és a kolumbiai védelmi minisztérium tulajdonában lévő CODALTEC-kel is közösen fejlesztenek.A 2010-es tőzsdére lépés olyan időszakban történt, amikor felfutóban voltak a bevételek. Még nem volt stabilan nyereséges a cég, a nullszaldó körül ingadozott évekig, de egy gyors növekedésű startupnál még nem is "elvárás" a vastag profit a tőzsdei befektetők részéről. A bevételek és a profitabilitás tekintetében 2012-ben kezdődött egy erőteljes lejtmenet, azt követően, hogy a portfoliótisztítás jegyében több leányvállalatát is értékesítette.

A 2013-as és a 2014-es év hatalmas veszteségeket hozott a cégnek, de 2014-től ismét növekedésnek indultak a bevételek és ezzel párhuzamosan javult a profitabilitás is. 2009 és 2017 között a bevételek éves átlagos növekedési üteme 83,8 százalék volt. Az utóbbi két évet, a 2016 és a 2017 decemberével végződő pénzügyi évet már nyereséggel zárta a cég a nettó eredmény szintjén. Tavaly 27 százalékos bevételnövekedés mellett 46 százalékkal ugrott meg a profit.

A legutóbbi gyorsjelentés szerint 2018 első félévében folytatódott a növekedés az OTT-ONE-nál: bevétele 1,12 milliárd forint volt, ami a háromszorosa a bázisidőszaki értéknek, EBITDA-és üzemi eredmény szinten pedig több mint négyszerezni tudott a cég, ha az árbevételt és az adózott eredményt nézzük, akkor a cég idén az első félévben közel akkora eredményt ért el, mint tavaly egész évben.