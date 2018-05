Megvan, mire használhatja a bitcoin technológiáját a JP Morgan

Regisztráció a Financial IT and Disruptive Technologies konferenciára itt! ÁTTEKINTÉS

A JP Morgan egy peer-to-peer bankközi tranzakciós rendszerről szóló szabadalmat nyújtott be (eredetleg még tavaly októberben, de most vált nyilvánossá), amely nem csak a tranzakciókat kezeli, hanem az adatokat is tárolja. A blockchaines megoldás a most működő rendszerekkel ellentétben valós időben és olcsóbban képes elszámolni a bankközi tranzakciókat.Az amerikai befektetési bank blockchain technológiája a Quorum, melyet az elmúlt két évben fejlesztettek ki abból a célból, hogy a derivatív kereskedés elszámolási és kiegyenlítési tevékenységét illetve a nemzetközi fizetéseket hatékonyabb alapokra helyezzék.A bank azonban nemrégiben a Financial Times értesülése szerint úgy döntött, hogy a blockchain technológiai projektjből egy különálló céget alapít, így nagyobb esélyét látják ugyanis, hogy szélesebb körben is elterjed a fejlesztésük. Egy blockchainre alapuló elszámolási és kiegyenlítési rendszer akkor működik jól és hatékonyan, ha egy nagyobb hálózat használja, két fél között szinte semmi értelme ennek.