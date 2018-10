Mi az? Olyan mint a Spotify, csak négyszer annyi felhasználója van és nyereséges?

A Nasdaqra vezetné be részvényeit a kínai internetes cég zeneipari üzletága. Múlt hónapban a vállalathoz közel álló források arról beszéltek, hogy 2 milliárd dollárt szeretne begyűjteni az elsődleges részvénykibocsátásból, amivel az egyik legnagyobb idei kínai IPO lehet az Egyesült Államokban.A Tencent Musicnak 800 millió havonta aktív felhasználója van,több mint négyszer annyi, mint a Spotify-nak. Kína elsődleges streaming zeneszolgáltatója, több szolgáltatása is van, például a QQ Music, a Kugou, a Kuwo vagy a WeSing karaoke alkalmazás. És nem csak zenét kínál, de interaktív közösségi szolgáltatásokat is, aminek köszönhetően a svéd versenytársával szemben nyereségesen tud működni.2018 első felében 92 százalékkal ugrott meg a Tencent Music bevétele, 1,3 milliárd dollárra és adózás utáni eredménye négyszereződött, 263 millió dollárt ért el. Mindössze a felhasználók 3,6 százaléka volt tavaly előfizető a zeneszolgáltatásra, a prémium tagság díja és az olyan szolgáltatások, mint a virtuális ajándékok, jelentős bevételeket hoznak a cégnek.Összehasonlításképp a Spotify negyedéves bevétele 1,3 milliárd dollár volt a második negyedévben, viszont 90 milliós veszteséget könyvelt el a cég a nettó eredmény szintjén. Egyelőre nem lehet tudni, hogy menyi részvényt adna el a Tencent Music és az értékeltség sem ismert, a Spotify piaci kapitalizációja jelenleg 31 milliárd dollár.Felpörögtek idén a kínai részvénykibocsátások az Egyesült Államokban, eddig összesen 7,5 milliárd dollárt gyűjtöttek a kínai cégek az amerikai tőzsdén, ami a legmagasabb összeg 2014 óta. Az amerikai részvénykibocsátás mellett döntött az iQixyi nevű videó streaming cég és az elektromos járműveket fejlesztő Nio is.