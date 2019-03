Miért halnak el a jó innovációs ötletek a magyar bankoknál?

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Az IT részlegek mindennapjait az azonnali átutalás hozta változások határozzák meg leginkább. Mindemellett az üzletmenetben korántsem ez lesz a legnagyobb változás, hanem a PSD2 szabályozás hozta API alapú nyitás. 2019. szeptember 14-től a pénzintézetek kötelesek megnyitni informatikai rendszerüket, amely nem pusztán versenyt szül a meglévő és a jövőbeli szolgáltatóknál, hanem szerves táptalajként szolgál az új ötletek számára.Számosúj ötletet látunk ügyfeleinknél, de ezek megvalósítása komoly gondot okoz. Az ötletek mindössze elenyésző része állja meg helyét üzleti tervként, hiszen a hatalmas IT-beruházások mellé általában alacsony bevétel, illetve bizonytalan piaci felvevőképesség társul. Az ötletgazdák számára továbbra is olykor ismeretlenek vagy kevéssé használtak a usage based alapú technológiák, ahol az IT-költések használat alapúak, így egy-egy új szolgáltatás, ötlet megvalósítása rentábilissá válhat. Lehetőségünk nyílik egy-egy időközben kevésbé jónak bizonyuló ötlet elvetésére, hiszen egy on-premise megoldással szemben a kezdeti beruházás és az üzemeltetési költségek töredékét használtuk fel. Ugyanakkor olyan ötletek is megvalósulhatnak, ahol a piac megszondázása a cél, hiszen mindezt rendkívül alacsony költségek mellett tehetjük meg.Jó gyakorlatnak látjuk, nem pusztán pénzintézeteknél, hanem egyre több iparágba tartozó nagyvállalatnál, hogy különálló gazdasági társaságba szervezi egy-egy innovációs projektjét. Ezek a startupként funkcionáló cégek nem pusztán agilis szervezeti felépítéssel rendelkeznek, hanem agilis folyamatok mentén működnek, így egy-egy ötlet piacra lépése jócskán lerövidül. Nyilvánvalóan jól működik ez a modell, így a következő kérdés számomra, hogy az itt kialakult agilitás mikor fog visszagyűrűzni a pénzintézetek IT szervezeteibe, illetve mekkora lesz azon piaci szereplők térvesztése, akik ezt nem tudják meglépni.Minden szervezetnél másképpen definiálják az agilitást, de az igény mindig ugyanaz. Gyors és pontos reakció a piaci igényekre. Az agilitás egy keret, amelyet az adott szervezet tölt fel tartalommal. Mi abban látjuk szerepünket, hogy a Qualysoft csoport az elmúlt 20 évben, 7 országban összegyűjtött fejlesztői tapasztalatát használva iránytűként szolgálunk ügyfeleinknek az agilis eszközök és folyamatok széles tárházában. Tapasztalataink szerint az egyik leglátványosabb terület a szoftvertesztelés automatizálása, amely lehetővé teszi az alacsony költségű és gyors tesztelést, ezzel teret adva a fejlesztés közbeni teszteknek. Az ilyen típusú automatizált QA (quality assurance) folyamatok alkalmazásával elkerülhető, hogy hónapok munkája menjen kárba egy hibás fejlesztési vonal miatt.Az egyik ilyen izgalmas terület a peer-to-peer (P2P) hitelezés. A P2P platformok egy hagyományos pénzügyi szolgáltatóhoz képest vékonyabb IT rétegen keresztül teszik lehetővé a hitelezést, egy új befektetői körnek. Ez a piac az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában szabályozott körülmények között, nagy forgalommal működik. Amerikában persze megkönnyíti a P2P platformok helyzetét a FICO minősítés (egységes adósminősítési besorolása) adottsága. A P2P platformok esetében mindig fennáll a kockázat, hogy míg egy bank támaszaként ott áll a betétbiztosító társaság, Amerikában az FDIC, addig a Lending Club - a legnagyobb amerikai P2P hitelezési platform - mögött nincs ilyen garancia. Nagy felfutásra számíthatunk, ha egy ehhez hasonló betétvédelmi típusú garancia jelenik meg ezen a piacon.