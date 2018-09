MNB: felhívta a bankok figyelmét a GDPR a kiberbiztonságra

a bírságtételekről nem gondoltuk, hogy ilyen magasra kúsznak, de koncepcionálisan nem új ez a történet.

Biró Gabriella a GDPR-szabályozásról elmondta:Magyarországon kisebb a káosz a pénzintézeti IT-biztonság területén, mint nemzetközi színtéren, az alapfogalmakat már tisztázták. Bizonyos technikai részletkérdésekkel kapcsolatban kérnek az MNB-től konzultációt. A felhő majdnem ugyanakkora sláger, mint a GDPR. Ezzel kapcsolatban az MNB tavaly ajánlást adott ki, melyeket egyébként már angolul is kiadhatják, ez sokaknak jelenthet majd segítséget. Jövőre a PSD2 miatt az interneten nyújtott pénzügyi szolgáltatások biztonságáról szóló ajánlásához hozzá fognak nyúlni, ennek a GDPR-ral is lesznek közös metszetei.Az intézmények saját érdeke, hogy minél hamarabb kezeljék és felismerjék az incidenseket. Az MNB igyekszik megfogalmazott minimumkövetelményekkel támogatni az IT-biztonsági részlegek büdzséjét, emellett komoly jelentéstételi kötelezettséget is kirónak rájuk. Például egy nagyobb leállást akár 1 órán belül kötelesek bejelenteni, nem szerencsés, ha az internetes újságokból előbb tudják meg ezeket a felügyeletnél.A GDPR-ellenőrzés nem az MNB feladata, viszont amikor kimennek egy intézményhez, akkor látnak hiányosságokat, melyekről azt mondják a banki szakemberek, hogy majd a GDPR-projekt keretén belül kezelik. Azonban egy sor olyan ágazati titokba sorolt adat (pl. fizetési adat, üzleti titok) van náluk, amit a GDPR nem kezel. A GDPR most hozott büdzsét és figyelmet a bankoknál az adatbiztonsághoz, ugyanakkor még egy sor problémát nem oldott meg a területen, cak a hangsúlyokat tolta el.