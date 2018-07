Mostantól akár egyetlen órára is köthetsz balesetbiztosítás Magyarországon

A protect.me biztosítás applikáció "on-demand" elven működik, azaz a biztosítási csomagotAz applikáción keresztül a biztosítási védelmet egyszerűen és gyorsan be lehet kapcsolni, és pár percen belül biztosítottá válhat a felhasználó. Egy óra díjaaz első használat díját 500 forintig az NN Biztosító állja.Az NN Biztosító a fejlesztés során reprezentatív felmérést készített a hazai 18-59 éves internetezők körében. A kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek több mint fele szokott sportolni, és aki sportol, jellemzően ennek egyszerre két válfaját is űzi. A válaszadók 23 százaléka szavaz a csapatsportokra, az extrém sportok pedig a fiatalabb generációkra jellemzőek.A kutatásból kiderül az is, hogy tízből csaknem hat felnőttet ért már baleset szabadidős tevékenység közben. A válaszadók 52 százaléka vonzónak találja a használatarányos biztosítási díjfizetést, az új konstrukcióra ezért már induláskor jelentős lehet az érdeklődés az NN felmérése szerint.A protect.me biztosítás applikáció július 31-től érhető el az App Store-ban és a Google Play áruházban. A letöltést és regisztrációt követően a felhasználó biztosítottként csatlakozik a csoportos élet- és balesetbiztosításhoz. A bankkártya adatok megadása után pedig csak azt kell kiválasztani, hogy milyen sportot vagy aktivitást űz a felhasználó, és néhány másodperc után már él is az adott aktivitáshoz rendelt biztosítási fedezet. Emellett megadhatja az aktivitás kezdetét és tartamát is, azaz időzíthető, hogy mikor van szükség a biztosítási fedezetre.