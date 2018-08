Nagy bukta felé száguld az új Battlefield-játék, retteghetnek az EA részvényesei

"Ha egy játékot ki kell választanunk, amely a túlzsúfolt október áldozata lesz, egyértelműen ez lesz az," mondta Creutz a CNBC -nek.Az elemző véleményét főleg az előrendelési számokra alapozza: 85%-kal le van maradva a Battlefield V nagy riválisa, a Call of Duty októberben megjelenő Black Ops 4-e mögött. A korábban megjelent Battlefield 3 20%-kal, a Battlefield 4 40%-kal volt lemaradva a Call of Duty hasonló időben megjelenő játékaihoz képest előrendelési számok tekintetében, míg az első világháború eseményeit feldolgozó Battlefield 1 előrendelési számai megelőzték a Call of Dutyét."Ez nagyon messze elmarad a 2011-ben, 2013-ban és 2016-ban megjelent Battlefield-játékokhoz képest. A megjelenési dátum ráadásul a Call of Duty és a Red Dead Redemption megjelenése közé esik; aggódunk amiatt, hogy úgy jár a BFV, mint a 2016-os Titanfall 2, melyet agyonnyomott a Battlefield 1 és a Call of Duty: Infinite Warfare," mondta az elemző.A Cowen elemzői szerint szinte lehetetlen lesz az EA által kitűzött 13-14 milliós értékesítési példányszám elérése, a BFV bukása pedig komoly kárt okozhat a vállalat részvényeinek árfolyamában. Az elemzőcég 114 dolláros célárat határozott meg az EA-nek, ami 11%-os mínuszt jelent a pénteki záróárfolyamhoz képest.A Battlefield V körüli alacsonynak tűnő érdeklődés egyébként főleg a történelmi tényszerűség és a gendertéma körüli szokásos drámával magyarázható. A játékosközösség egy része azt kifogásolja, hogy mozgáskorlátozott nők is szerepelnek a második világháborúban játszódó játékban, akik aránylag elég alacsony számban harcoltak az emberiség történelmének legnagyobb konfliktusában. A kritikára válaszul Patrick Soderlund, az EA vezető tervezője tanulatlannak nevezte a játékosközösség hőbörgő tagjait, majd azt javasolta nekik, hogy ha nem tetszik a játék, ne vegyék meg. Miután tanácsát megfogadta a közösség és radikálisan visszaesett az előrendelések száma, Soderlund bejelentette, hogy távozik a cégtől.