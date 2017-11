Nagy kockázat a bankoknak az MNB készpénzgyilkos fegyvere

Az MNB néhány hete zárta le a konzultációt az azonnali átutalások szabályozásáról, jogszabályi szinten a tervezetet elkészítette az MNB, a piac pedig véleményezheti azt, és 2019. július 1-én lépnek hatályba a tervezet rendelkezései. Az éles indulási céldátum továbbra is 2019. július elseje, a központi infrastruktúra kiépítője, a Giro Zrt. már korábban közzétette a szabálykönyvet, amelyek tartalmazzák a szabványokat, üzenettípusokat. A Giro jó eséllyel december közepére állapodik meg az azonnali rendszer szállítójával.már előadása elején leszögezte: a bankoknak egy hatalmas feladat lesz az azonnali átutalási rendszer bevezetése, ugyanakkor a bevezetésnek lesznek előnyei is. Nagy-Britanniában az IT-beszállítók és a bankok egy közös, banki indíttatású projekt keretein belül vezették be - nem kötelező csatlakozási jelleggel - az azonnali átutalási rendszert.A Faster Payment rendszert még épp a válság kirobbanása előtt indították el, azonban hamar rájöttek, hogy stresszes időszakban mindenképpen egy előre fedezett modellben működhet egy ilyen rendszer, vagyis fedezettartalékot kell tartania a bankoknak a tranzakciókra.A világon mostanában induló azonnali rendszerek - a magyarhoz hasonlóan - többféle másodlagos azonosítóval működnek majd, például telefonszámra vagy akár e-mail címere is lehet majd tranzakciót indítani. Ezek a megoldások a személyek közötti fizetési megoldásokat hozhatják létre.A bankoknak a rendszer működtetése is nagy operatív kockázatot jelenthet, hiszen nekik is szükségük lesz olyan időszakokra, amikor lekapcsolhatják a rendszerüket, például frissítések vagy éppen csalásfelderítés miatt. Ugyanakkor erre jogszabály szerint évente legfeljebb 30 percük lesz, és ebben a nem várt leállások is benne vannak. Szerencsére lesz egy 4 hónapos tesztidőszak, amikor a fizetési rendszerek működéséről és hibáiról gyűjthetnek információkat a bankok.Az MNB azért mondja, hogy nem 20, hanem csak 5 másodpercet ad maximum a tranzakcióra, mert akkor a készpénz kiváltására alkalmas eszköz jöhet létre. Hiszen így a fizetés ugyanolyan gyors lehet, mint egy bankkártyás vagy készpénzes fizetés, és akár online, akár offline környezetben is használható lesz - emelte ki Tom Hayes. Ráadásul a kereskedő azonnal megkapja a számlájára az épp kifizetett pénzt (bankkártyás fizetéseknél ez egy vagy akár több napik is eltarthat), de ez a kereskedők oldalán fogadóeszköz fejlesztését (ez akár a pénztárgép is lehet) igényli majd.