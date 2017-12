Nagy újítás jön a boltokban - Bankkártyás részletfizetéssel vásárolhatsz

A termék megvásárlásakor a tanzakció elején minden ugyanúgy működik, mint máskor, a pénztáros beüti a termék árát, ez megjelenik a terminálon, majd a vásárló a szokott módon érinti, lehúzza vagy chipes kapcsolaton keresztül csatlakoztatja a kártyáját.

Ezután megjelenik egy új opció a terminál kijelzőjén, a vásárló eldöntheti, hogy egyben fizet, vagy részletfizetést választ. Ha részletfizetést, akkor a terminál 3, 5 és 10 havi részletfizetési lehetőséget ajánl fel.

A vásárló választ, majd a jóváhagyás után a bizonylaton szerepel a termék árán felül az egyenleg első részlete, a kamat és a szolgáltatás díja, részletes tájékoztatásért pedig a bankot lehet felkeresni.

A részletfizetés az internetes vásárlásoknál is működik, azoknál a bankoknál, akik az elfogadói oldalon a szoftvert frissítették.

A kereskedő már a tranzakció után megkapja a teljes összeget, minden más tranzakció az ügyfél és a bank között történik.

Nincs szükség új kártya kibocsátására, és új terminál megvásárlására sem, egy szoftverfrissítésen keresztül már most több ezer kereskedőnél elérhető lehet a szolgáltatás. A jövőben nem csak a Cetelem kínálja majd ezt a szolgáltatást, más bankok is csatlakozhatnak ehhez. A jövőben számlahitel-szerűen, vagyis betéti kártyákkal is működhet a megoldás.

A kibocsátó bank dönti el, hogy ezeket a hiteleket milyen kamattal adja, vagyis ebben a konkrét esetben a Cetelem határozza meg ezt. A belső tesztek alapján a rendszer jól működik, de a teszt nem maradhat el, ha jövő év első negyedévének végén sikeresen lezárul a teszt, akkor a többi mintegy 300 ezer hitelkártyás ügyfelüknek is elérhető lesz a szolgáltatás.

Az Ofotértnél a szemüvegek átlagára 30-40 ezer forint között van, erre áruhitelt még nem lehetett kapni, ezért is támogatták a kezdeményezést

Az új szolgáltatás lényege, hogy az ügyfelek a meglévő hitelkártyákkal a meglévő hitelkeret terhére vásárolhatnak részletre ezentúl, az alsó limit 20 ezer forint, a felső a hitelkártykeret. Pillanatnyilag 5 bank támogatja elfogadói oldalról a megoldást, vagyis az általuk kihelyezett terminálokon már most vagy pilotban vagy élesben működik a részletfizetés. Az ilyen terminálokon és boltokban egy Mastercard "részletfizetés" logót láthatunk majd.Kovács Szabolcs, a Mastercard üzletfejlesztési vezetője mutatta be az új feature működését, technikai részleteit:- emelte ki Kovács Szabolcs.A 3 havi részletfizetés kamatmentes, az 5 és 10 havi ügyleti kamat pedig alacsonyabb, mint az alap hitelkártya kamat. Az 5 és 10 havi törlesztésnél 25 százalékos éves ügyleti kamatot számolnak fel, míg a hitelkártya THM-je 39 százalék lenne (ez havi 2,5 százalék ügyleti kamatnak felel meg).A fogyasztónak megvan a lehetősége arra, hogy utólag - ha például a díjak vagy a kamat megismerése után - mégis inkább hitelkártya fizetésre módosítsák a tranzakciót, ezt jelezniük kell a kártyát kibocsátó bank felé.- árulta el Szabó Péter, a Magyar Cetelem Bank elnök-vezérigazgatója.- tette hozzá az Ofotért képviseletében Makkai Krisztián, a GrandVision Hungary ügyvezetője.